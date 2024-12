TAP Air retoma voos entre Porto Alegre e Lisboa em abril e abre venda de passagens

Um pouco de frustração, porque os passageiros - e até mesmo a concessionária do Aeroporto Internacional Salgado Filho, Fraport Brasil -, queriam ter de volta dos voos ainda este mês, mas a portuguesa TAP Air comunicou nesta segunda-feira (16) a data em que reativará a conexão direta entre Porto Alegre e Lisboa, no país europeu.

O dia? 1 de abril, e vai ser mesmo, segundo a nota. A data é popularmente conhecida como Dia da Mentira.

"A TAP Air Portugal retoma os voos para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, no dia 1 de abril de 2025, com três voos por semana, operados com o moderno avião A330-900 neo, com capacidade para 298 passageiros", diz nota no site da área.

A expectativa de que os voos poderiam ser ofertados ainda em dezembro ainda se deve à condição que voltou ao normal no complexo. As aeronaves da TAP precisam da extensão total da pista para pousar, o que foi estabelecido nesta segunda-feira, além do funcionamento 24 horas do terminal. É a única operação de aérea que demanda a condição de infraestrutura.

Outras companhias retomam voos para o exterior: Copa Airlines, no dia 19 de dezembro, Latam, no começo de janeiro, Aerolíneas Argentinas, em março, e Sky (chilena), em junho.

Os voos entre Lisboa e Porto Alegre serão às terças-feiras, às quintas-feiras e aos sábados. A viagem parte às 13h05min de Lisboa e chega às 20h25min na capital gaúcha. Do Salgado Filho para Lisboa, o avião decola às 21h55min, pousando no Aeroporto Humberto Delgado às 12h45min.

"Com uma duração total de 11 horas e 20 minutos, é um dos voos mais longos da rede de destinos TAP", informa a aérea.



Segundo a companhia, as passagens estão sendo ofertadas por 699 euros, ida e volta, com taxas incluídas, cerca de R$ 4,3 mil (cotação comercial da moeda europeia, de R$ 6,20).



A companhia ressalta que suspendeu a ligação devido à cheia de maio, que fecha a operação no complexo. Os voos foram reativados em outubro, com parte do traçado.

"Com a retoma da oferta de voos diretos entre a capital mais a Sul do Brasil e a Europa, a TAP cumpre o compromisso que assumiu na data em que foi forçada a suspender esta ligação, e regozija-se pela reabertura do aeroporto de Porto Alegre a voos internacionais", ressalta a aérea, no site, citando que tem quase 100 voos por semana entre o Brasil e a Europa, com operação em 13 cidades capitais.



As capitais são São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus. tem ainda voos de Porto a São Paulo e ao Rio de Janeiro.