Quando a TAP Air terá mais voos diretos entre Porto Alegre e Lisboa?

Passageiros que ficaram empolgados com a notícia de reforço nos voos diretos da TAP Air entre Porto Alegre e Lisboa podem já fazer pesquisas para suas viagens. A companhia aérea portuguesa definiu o período em que fará a oferta maior, de três para quatro frequências semanais. A maior oferta da conexão começa em 1º de julho e com disponibilidade de bilhetes no site da companhia.

LEIA MAIS: TAP terá mais voos diretos de Porto Alegre a Lisboa

Além de terças, quintas e sábados, a ligação também será feita às segundas-feiras. Os voos partem às 21h10min do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na Capital. De Lisboa, a conexão direta parte às 9h20min nos mesmos dias e aterrissa no Salgado Filho às 16h40min.

A seção Plano de Voo fez a consulta de preços nesta sexta-feira (8) para viagens em 1º de julho e retorno em duas semanas para a Capital. O bilhete mais barato, na classe econômica, sem bagagem no porão da aeronave, sai por R$ 3.501,27. Ida e volta sai por pouco mais de R$ 7 mil. A oferta de mais um dia da ligação direta vai até fim de setembro, segundo a empresa, para cobrir a temporada do verão europeu.

A expansão da rota faz parte do aumento da operação da aérea no Brasil, anunciado esta semana. O número de voos saltou de 91 para 96 por semana entre a malha que liga Lisboa e 11 capitais no Brasil. Além de Porto Alegre, fazem a conexão sem paradas aeroportos em outras dez cidades: Guarulhos, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Recife e Salvador. No verão europeu de 2023, eram 80 voos.

A TAP é a terceira aérea em número de passageiros transportados no Salgado Filho, administrado pela concessionária Fraport Brasil. Em 2023, registrou fluxo de quase 40 mil pessoas. A companhia retomou a ligação em abril de 2022, após dois anos de interrupção devido à pandemia de Covid-19.

O terminal da Capital vai ter mais opções de voos também para o Chile, com o retorno da low cost (baixo custo) chilena Sky , também para temporada, neste caso de inverno.

No front internacional, o aeroporto da Capital tem hoje em operação voos feitos por Aerolíneas Argentinas, Azul, Copa Airlines e Lan (Latam) Peru. Os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que o fluxo para o exterior ainda não recompôs o pré-pandemia.

No ano passado, viajaram 203.833 passageiros, ante 254.955 de 2019. Em 2022, foram 131.611 passageiros. No ano passado, Copa Airlines liderou com transporte de 41,6 mil pessoas, seguida por Azul, 41 mil, TAP Air, 39,9 mil, Aerolíneas, 37,3 mil, Latam, 20,1 mil, e LAN Peru, 17,2 mil.