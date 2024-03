TAP terá mais voos diretos de Porto Alegre a Lisboa

Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, vai aumentar nos próximos meses. Depois do retorno dos voos da portuguesa TAP Air anuncia ampliação do número de voos diretos da Capital para Lisboa. A companhia retomou a ligação em abril de 2002, após dois anos de parada devido à pandemia de Covid-19. O tráfego internacional do, vai aumentar nos próximos meses. Depois do retorno dos voos da low cost (baixo custo) chilena Sky , agora aanuncia ampliação do número de voos diretos da Capital para Lisboa. A companhia retomou a ligação em abril de 2002, após dois anos de parada devido à

Hoje são três frequências semanais - terças, quintas e sábados. Ainda não foi definido quando começa a venda de bilhetes e a nova oferta. A TAP é a terceira em número de passageiros transportados no Salgado Filho, administrado pela concessionária Fraport Brasil. Em 2023, registrou fluxo de quase 40 mil pessoas.

A expansão faz parte de pacote de maior oferta que a aérea com sede em Portugal está promovendo. O número de voos saltou de 91 para 96 por semana. Hoje a TAP liga Lisboa a 11 capitais no Brasil - São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador. Recentemente, o número tinha sido elevado a 91 voos.



"A TAP continua empenhada para ser a mais importante companhia aérea internacional a ligar o Brasil à Europa", diz a aérea, em nota enviada ao Plano de Voo.

A nova oferta reforça a malha de olho na demanda do verão europeu, que começa em fim de março, explica a companhia na nota.



Para este período, a Companhia passa a oferecer 96 voos por semana entre Portugal e o Brasil, mais 16 do que os 80 voos semanais operados no verão passado.

No front internacional, o aeroporto da Capital tem hoje em operação voos feitos por Aerolíneas Argentinas, Azul, Copa Airlines e Lan (Latam) Peru. Os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que o fluxo para o exterior ainda não recompôs o pré-pandemia.

No ano passado, viajaram 203.833 passageiros, ante 254.955 de 2019. Em 2022, foram 131.611 passageiros.

No ano passado, Copa Airlines liderou com transporte de 41,6 mil pessoas, seguida por Azul, 41 mil, TAP Air, 39,9 mil, Aerolíneas, 37,3 mil, Latam, 20,1 mil, e LAN Peru, 17,2 mil. Em 2020, com a interrupção de voos em março - quando a TAP Air parou de voar -, logo que estourou a pandemia de Covid-19, o volume foi de 54.941 bilhetes. No ano seguinte, na reativação das ligações com o exterior, foram 27.326 passageiros.

Janeiro deste ano registrou fluxo 16.774 passageiros, com Aerolíneas (3.748), Copa (3.514) e TAP (3.376) ocupando primeira, segunda e terceira colocações no transporte, respetivamente. Logo depois, vem Latam (2.359), Azul (1.956) e Lan Peru (1.821).