Aerolíneas Argentinas adia retomada de voos no Aeroporto Salgado Filho

Frustração para viajantes que estavam esperando o retorno dos voos diretos da companhia Aerolíneas Argentinas no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Depois de chegar a ofertar passagens para o começo de janeiro de 2025, a aérea adiou para março a largada na conexão.

Na mudança, a frequência das ligações passou a ser diária, de acordo com consulta do Plano de Voo nesta quarta-feira (20) ao site da aérea.

A retomada de voos internacionais no Salgado Filho ocorrerá em meados de dezembro, depois de oito meses de interrupção devido aos impactos da inundação. A Copa Airlines volta a voar entre a Capital e a Cidade do Panamá no fim do ano. Em janeiro, a Latam retoma as ligações para o Chile e o Peru. Já a TAP Air só retorna em abril. Desde 21 de outubro, voltaram os voos domésticos.

No sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Aerolíneas registrou que dará início à operação no Salgado Filho em 4 de março. No site www.aerolineas.com.ar, é possível comprar passagens. Serão dois voos diários, de chegada e partida no complexo gaúcho.

O voo AR1232 sai do Salgado Filho às 21h05min para pousar às 23h no Aeroparque Jorge Newbery, na capital argentina. Pelo site da aérea, a passagem do trecho custa a partir de R$ 835,00. De Buenos Aires, o voo sai às 18h30min, com chegada às 20h10min em Porto Alegre. O preço do bilhete começa em R$ 1.545,00.

Em de maio, o complexo na Zona Norte da Capital fechou para pousos e decolagens, devido aos impactos da inundação histórica. O local está em obras para recompor a condição da pavimentação. O governo anunciou repasse de R$ 426 milhões para cobrir custos

A informação na plataforma da Aerolíneas era de frequência de cinco dias na semana - terças, quartas e sextas e aos sábados e domingos.

A pista completa, com 3,2 mil metros de extensão, será liberada em dezembro. Obras para concluir a cobertura de asfalta estão em andamento. Também estão sendo religadas subestações de energia, fundamentais para dar mais estabilidade no suprimento.

A única aeronave que necessitaria do traçado completo é o A330-900 Neo, com 298 assentos, da TAP. Com o fechamento do terminal em Porto Alegre, a aérea portuguesa migrou a ligação com Lisboa para Florianópolis, mas com menor capacidade, de 174 lugares, devido à restrição de peso da pista catarinense.