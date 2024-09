Taxas de embarque no Aeroporto Salgado Filho ficam mais caras em setembro

Antes de terem de volta os voos no Aeroporto Internacional Salgado Filho, passageiros e companhias aéreas vão pagar mais caro para uso do complexo. Em fim de setembro, os valores de embarques e outras tarifas, como pouso e permanência de aeronaves, sobem 5,42%.

voltarem em 21 de outubro, prazo Os voos estão previstos para, prazo confirmado pela concessionária Fraport Brasil

A elevação das tarifas faz parte de regra de correção anual dos preços, prevista no contrato com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Além do Salgado Filho, o Aeroporto de Fortaleza, capital do Ceará, que também é gerido pela concessionária, terá aumento, mas será de 5,19%.

Os novos preços foram oficializados no Diário Oficial da União (DOU) nessa quinta-feira (29), nas portarias 15.282 e 15.283. "Os valores só poderão ser cobrados 30 dias após a divulgação pela concessionária", diz nota no site do Ministério de Portos e Aeroportos.

"Os reajustes estão previstos nos contratos como mecanismo de atualização monetária e têm como objetivo preservar o equilíbrio econômico-financeiro estabelecido nos contratos de concessão", ressalta a pasta, na nota.



A taxa de embarque de ligações domésticas passará de R$ R$ 53,14 para R$ 56,02 em Porto Alegre. Para voos internacionais, o valor sobe de R$ 94,10 para R$ 99,20. A nota cita que são preços máximos que podem ser cobrados pela Fraport.

Outras taxas envolvem conexão de passageiros e de pouso e permanência de aeronaves. Também teve alta de 4,23% nas tarifas de armazenagem e capatazia de cargas.

Os reajustes foram aplicados sobre os tetos de 16 de agosto de 2023 e considera a inflação acumulada entre junho do ano passado e junho deste ano, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).