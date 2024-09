Aerolíneas Argentinas retomará voos diretos para Porto Alegre e já vende passagens

venda de bilhetes e já agendou a data de retorno dos voos ao Aeroporto Internacional Salgado Filho. Desta vez, é Aerolíneas Argentinas, que marcou a volta da ligação direta entre Porto Alegre e Buenos Aires para 3 de janeiro de 2025. O Salgado Filho Mais uma companhia aérea estrangeira retomou ae jáao. Desta vez, é, que marcou a volta da ligação direta entre. O Salgado Filho reabre para voos domésticos em 21 de outubro e para as ligações fora do Brasil, em 16 de dezembro.

3 de maio, o complexo na Zona Norte da Capital está fechado para pousos e decolagens , devido aos impactos da inundação histórica. O local está em obras para recompor a condição da pavimentação. O Desde, devido aos impactos da inundação histórica. O local está em obras para recompor a condição da pavimentação. O governo deve repassar R$ 426 milhões para cobrir custos

procedimentos de embarque e desembarque. Desde meados de julho, voltaram ao local os Obras estão aceleradas para reabrir a operação de aeronaves, com previsão de quase 130 voos diários em outubro.

A compra de bilhetes já está disponível no site da companhia argentina. A frequência é de cinco dias na semana. Será um voo entre Porto Alegre e Buenos Aires no começo da manhã às terças, quartas e sextas e aos sábados e domingos. Apenas segundas e quintas ainda não têm a ligação direta, segundo pesquisa da coluna Minuto Varejo neste domingo (15) no site da aérea.

O voo leva uma hora e 55 minutos e sai às 7h25min. O preço mais baixo das passagens é R$ 707,00 no sentido Salgado Filho para o Aeroparque, um dos dois terminais da cidade. No sentido contrário, os valores estão acima de R$ 1 mil. De Buenos Aires à Capital, o voo sai às 18h30min, com duração de uma hora e 40 minutos.

A incógnita é a TAP Airlines, que ainda não definiu o retorno. Em meio ao fechamento, a empresa portuguesa decidiu ofertar voos diretos de Florianópolis a Lisboa. Mas garantiu que retomaria a operação na Capital. Falta definir quando.