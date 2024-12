Aeroporto Salgado Filho terá 130 voos diários até o Natal

vai disponibilizar 130 voos diários, segundo estimativa da Fraport Brasil - concessionária que administra o complexo aeroportuário. A previsão é que a movimentação de passageiros se intensifique a partir desta terça-feira (17) e prossiga até o dia 24, véspera do Natal. Nesta segunda-feira (16), o Com a chegada do Natal, o Aeroporto Internacional Salgado Filhosegundo estimativa da Fraport Brasil - concessionária que administra o complexo aeroportuário. A previsão é que a movimentação de passageiros se intensifique avéspera do Natal. Nesta segunda-feira (16), o Salgado Filho retomou as operações 24 horas com o oferecimento de 113 voos. Na área do check-in doméstico, localizado no segundo piso, a movimentação de passageiros era intensa nos guichês da Azul, da Latam e da Gol.

O engenheiro Anderson Santos, que estava indo para Uberlândia (Minas Gerais), disse que desde a abertura parcial no dia 21 de outubro utilizou três vezes o complexo aeroportuário. "O Salgado Filho voltou com força total. Está tudo funcionando muito bem", destacou. Com a retomada total da operação, Porto Alegre também ganha dois novos destinos domésticos: Recife e Salvador. A Fraport projeta que, em janeiro, o terminal terá, em média, 124 movimentos por dia.

Com o término das obras, a pista de pouso e decolagem do Salgado Filho volta a operar com extensão total de 3.200 metros. Além da pista, foram recuperadas as taxiways (vias de acesso entre os pátios de aeronaves e a pista) e o terminal de passageiros. Com isso, o aeroporto retoma seu funcionamento 24 horas.

Com a liberação total da pista, os voos internacionais serão retomados na próxima quinta-feira (19), segundo informações do gerente de comunicação e marketing da Fraport Brasil, Rafael Guerra, que acompanhou a movimentação de passageiros. Com relação às salas de embarque e desembarque internacionais e os serviços de alfândega, Guerra disse que já estão liberados, o que permite pousos e decolagens de voos internacionais. A área do check-in internacional, que foi utilizada desde julho para o atendimento aos passageiros de voos domésticos, estará novamente exclusiva para os voos internacionais.

O primeiro voo internacional vai pousar no Salgado Filho na madrugada de quinta-feira (19). O voo proveniente do Panamá com passageiros, da empresa Copa Airlines, tem chegada prevista para as 00h20. A partida do voo, saindo de Porto Alegre direto para o Panamá, está prevista para 1h25min da mesma data. Serão quatro voos semanais operadas pela companhia.

No dia 2 de janeiro, serão retomados os voos de Porto Alegre para Lima, no Peru, e no dia 3, para Santiago, no Chile. Ambos os voos da Latam Airlines terão três frequências semanais. Aerolíneas Argentinas e Sky Airlines voltam a operar em março e junho, respectivamente. Já a TAP Air retoma os voos entre Porto Alegre e Lisboa (Portugal) em abril.

Segundo a Fraport Brasil, até o momento foram investidos R$ 550 milhões na recuperação da estrutura - recursos financeiros do governo federal. Os valores foram utilizados na recuperação total da pista de 3.200 metros de extensão e do terminal de passageiros.