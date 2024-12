Aeroporto Salgado Filho volta a funcionar a pleno nesta segunda-feira

sete meses de interrupção devido às enchentes que alagaram o aeródromo e o terminal em Porto Alegre. No dia 21 de outubro, o Salgado Filho foi reaberto parcialmente para voos domésticos. Nesta manhã, 125 voos voltarão a operar no aeroporto, que retoma o funcionamento 24 horas por dia O Aeroporto Internacional Salgado Filho volta a operar a pleno a partir desta segunda-feira (16), após pouco mais dede interrupção devido às enchentes que alagaram o aeródromo e o terminal em Porto Alegre. No dia 21 de outubro, o Salgado Filho foi reaberto parcialmente para voos domésticos. Nesta manhã, 125 voos voltarão a operar no aeroporto,. Até então, os horários estavam restritos, com operações das 8h às 22h, devido às obras realizadas durante a madrugada.

As salas de embarque e desembarque internacionais e os serviços alfandegários também estão liberados a partir desta segunda, permitindo os pousos e decolagens de voos internacionais. O primeiro voo internacional, no entanto, pousará no Porto Alegre Airport somente na madrugada desta quinta-feira (19). Operado pela Copa Airlines, o voo proveniente da Cidade do Panamá (aeroporto PTY) tem chegada prevista para as 00h20. A partida do voo, saindo da capital gaúcha direto para PTY, está programada para 01h25 da mesma data. Serão quatro frequências semanais operadas pela Copa a partir desta data.



No dia 2 de janeiro, serão retomados os voos de Porto Alegre para Lima, no Peru, e no dia 3 de janeiro, para Santiago, no Chile. Ambos os voos, operados pela Latam Airlines, terão três frequências semanais. Aerolíneas Argentinas e Sky Airlines voltam a operar em março e junho, respectivamente. A portuguesa TAP também já confirmou o retorno da rota da capital gaúcha para Lisboa, cuja data de reinício das operações será divulgada nos próximos dias.



No período em que operava parcialmente, o aeroporto ainda enfrentava alguns inconvenientes, como problemas no ar-condicionado e filas no check-in, que recentemente retornou ao espaço ampliado. Essas questões foram solucionadas ao longo dos meses.



Na semana passada, uma equipe técnica da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) realizou testes para homologar o retorno dos voos internacionais. Entre os dias 9 e 10 de dezembro, uma aeronave do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), da Força Aérea Brasileira (FAB), realizou voos para aferir os equipamentos que auxiliam as aeronaves nos procedimentos de aproximação e pouso. Essa atividade fez parte do processo de homologação das obras de reabilitação da pista de pouso e decolagem, que agora conta com a extensão completa de 3.200 metros.



O GEIV verificou os PAPIs (Precision Approach Path Indicator, ou Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) das pistas 11 e 29, além do ALS (Approach Light System, ou Sistema de Luzes de Aproximação). Após essas verificações, os registros dos equipamentos foram analisados para a emissão das aprovações operacionais necessárias ao retorno em 16 de dezembro de 2024. O ALS e o PAPI são equipamentos que oferecem orientações visuais aos pilotos sobre a localização da pista e a rampa de pouso.



Dentro do processo de reabilitação da pista, estão previstos voos de teste entre os dias 13 e 16 de dezembro para avaliar outros equipamentos, como o Localizador, o Glide Slope (rampa de aproximação) e o DME (Equipamento de Medição de Distância). Esses instrumentos são de responsabilidade da Força Aérea e, em operação conjunta com os equipamentos já aferidos, compõem o sistema ILS (Instrument Landing System, ou Sistema de Pouso por Instrumentos).



Até o momento, foram investidos R$ 550 milhões na recuperação da estrutura, com recursos financeiros do governo federal.