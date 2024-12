Aeroporto Salgado Filho volta a operar 24 horas e terá 125 voos diários

Após sete meses das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o Aeroporto Internacional Salgado Filho terá a sua capacidade plena de operação com a realização de 125 voos diários a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro. O complexo passa a funcionar 24 horas por dia. A retomada total está programada para ocorrer a partir das 8h, de segunda-feira. A partir do dia 19 de dezembro, o Salgado Filho começará a receber voos internacionais - o primeiro será proveniente do Panamá. Depois serão retomadas os trajetos de Lima, Santiago, Buenos Aires e Lisboa - pendente com a empresa TAP da data exata de confirmação do voo com destino a Porto Alegre. O anúncio da retomada total das operações foi realizado nesta quinta-feira (12) pelos diretores da Fraport Brasil durante entrevista coletiva no auditório da sede administrativa da empresa, em Porto Alegre.

Segundo Cassio Gonçalves, diretor de Infraestrutura e Manutenção da Fraport Brasil, em 90 dias foi entregue 1.730 metros da pista de um total de 3.200 de extensão. Estão concluídas as obras de pavimentação, de sinalização horizontal e as marcações na pista. Ainda faltam as marcações na pista que somente poderão ser realizadas na noite do dia 15 para o dia 16 de dezembro. "Estamos prontos para voltar no dia 16 de dezembro reafirmando o nosso compromisso com a sociedade, com a indústria com a retomada dos voos e uma pista de 3.200 metros de extensão totalmente recuperada", acrescenta.

Já Fabrício Cardoso, diretor de Operações do Porto Alegre Airport, informou que todas as obras do aeroporto estão concluídas e que uma equipe de técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está realizando esta semana a inspeção final da infraestrutura do Salgado Filho. "Até o momento, nenhum problema foi encontrado pelos técnicos da Anac", comenta. Cardoso disse que algumas obras que vão continuar no complexo não vão impactar na retomada plena dos voos. Conforme Cardoso, todas as obras previstas para o terminal de passageiros foram concluídas.

Rodrigo Sousa, diretor Comercial e de Logística da Fraport Brasil, disse que os últimos meses foram desafiadores, mas a dedicação da equipe foi fundamental para recuperar a infraestrutura dentro do prazo estimado. Segundo Sousa, até o momento foram investidos um valor de R$ 550 milhões na recuperação da estrutura - recursos financeiros do governo federal.

A entrevista coletiva contou ainda com as presenças de Pedro Navega, gerente de aviação comercial da Fraport e do gerente de comunicação e marketing da Fraport, Rafael Guerra. Fechado no dia 3 de maio, o Aeroporto Internacional Salgado Filho permaneceu por semanas com cerca de 75% da pista de pousos e decolagens submersa. No dia 21 de outubro, o aeroporto começou a funcionar entre 8h e 22h. A operação parcial ocorreu com a pista reduzida em 1.730 metros.