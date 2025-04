Novos voos para o Rio Grande do Sul serão anunciados em abril

retomada do voo direto entre Lisboa e Porto Alegre um novo anúncio de rotas a partir do Estado, abrangendo cerca de 35 destinos, entre os quais internacionais, nacionais e regionais, deverá ser feito pelo governo gaúcho. Abril tem sido um período de boas notícias no campo da aviação para o Rio Grande do Sul. Após a confirmação da, realizado pela TAP, ainda neste mês, abrangendo cerca de 35 destinos, entre os quais internacionais, nacionais e regionais, deverá ser feito pelo governo gaúcho.

“Estamos em fase bastante adiantada de termos novidades positivas nessa área de conexão (aérea) no Rio Grande do Sul”, comenta o deputado estadual Frederico Antunes (PP). O parlamentar prefere ainda não revelar todos os destinos, mas adianta que uma dessas ligações será entre Manaus (AM) e a capital gaúcha, uma rota inédita. Também deverão ser confirmados dois novos voos internacionais.

“É um pacote que vai ajudar muito nessa ideia de atrairmos o turismo para o Estado e fazermos a recuperação de algumas áreas que são essenciais para economia”, enfatiza o deputado. A disponibilidade desses voos será por etapas e deverá acontecer dentro dos próximos três a quatro semestres.

Antunes não quis antecipar a companhia que fará os voos, porém conforme apurou a reportagem do Jornal do Comércio a empresa que deve realizar essas rotas é a Azul.

Questionada sobre a questão, a companhia respondeu, através da sua assessoria de imprensa, que "como empresa competitiva, sempre está atenta ao mercado e avalia constantemente as possibilidades de incremento de sua malha, o que inclui estudos de viabilidade e mercadológico, análises de parcerias e questões governamentais". Recentemente, a Azul comunicou que para este inverno contará com um novo voo internacional a partir de Porto Alegre até Bariloche, na Argentina. Os voos entre as cidades terão partida no período da tarde e serão feitos por aeronaves Airbus A320, com capacidade para 168 passageiros. Entre 17 de junho e 24 de agosto, serão 20 operações conectando o Rio Grande do Sul à Argentina, considerando os trajetos de ida e volta.

A companhia aérea também divulgou neste ano uma nova rota a partir do aeroporto Salgado Filho ligando a capital gaúcha com o aeroporto de Recife (PE). As operações estão previstas para começarem na segunda-feira (7), com dois voos diários entre os municípios.