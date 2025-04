Retomada de voo é avanço para economia e turismo do Rio Grande do Sul, diz CEO da TAP

grande avanço para a economia e o turismo do Rio Grande do Sul. A conexão vai facilitar a vinda de turistas europeus, especialmente portugueses, que têm uma relação cultural e histórica com o Estado. A avaliação é do CEO da TAP Global, Luís Rodrigues, que nesta quarta-feira (2) participou de uma entrevista coletiva, junto com o secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, no Hilton Hotel sobre o Aeroporto Internacional Salgado Filho estavam perfeitas, a empresa decidiu retomar a operação para Porto Alegre. A retomada do voo direto de Portugal a Porto Alegre é umA conexão vai facilitar a vinda de turistas europeus, especialmente portugueses, que têm uma relação cultural e histórica com o Estado. A avaliação é do CEO da TAP Global, Luís Rodrigues, que nesta quarta-feira (2) participou de uma entrevista coletiva, junto com o secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, no Hilton Hotel sobre o voo inaugural realizado no dia 1º de abril, de Lisboa para Porto Alegre, com 170 passageiros . "A retomada do voo inaugural direto de Portugal a Porto Alegre, operado pela TAP, é mais uma prova da resiliência do Rio Grande do Sul", destaca. Segundo Rodrigues, assim que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) garantiu que as condições doestavam perfeitas, a empresa decidiu retomar a operação para Porto Alegre.

A rota que liga as capitais gaúcha e portuguesa volta a operar com três frequências semanais pela TAP Air Portugal. O trecho Porto Alegre/Lisboa tem uma duração de aproximadamente 11 horas - trata-se de uma das operações mais longas da companhia aérea portuguesa. As viagens serão realizadas na aeronave A330-900 - que possui capacidade total para 298 passageiros - às terças, quintas e sábados, com partida de Lisboa às 13h05 e chegada a Porto Alegre às 20h25. O preço da passagem para Portugal custa em torno de R$ 2.300,00 a R$ 2.600,00.

No sentido contrário, os voos saem do Rio Grande do Sul às 21h55 e pousam em Portugal às 12h45 do dia seguinte. O primeiro voo da retomada saindo do Estado partiu na madrugada de quarta-feira (2). Segundo Rodrigues, os portugueses ficaram muito impressionados com a tragédia climática de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. "Os brasileiros são muito bem-vindos em Portugal", destaca. Conforme ele, muito do sucesso do turismo em Portugal se deve a presença de brasileiros que foram trabalhar no setor e turismo. "O Brasil é pouco conhecido na Europa. O continente europeu tem a visão de que o Brasil é Carnaval e Rio de Janeiro. Mas, o País é muito mais do que isso", comenta. O CEO da TAP Global recomenda que os turistas brasileiros visitem as cidades de Sintra, Fátima, Óbidos e Cascais.

O secretário de Turismo, Ronaldo Santini, afirma que a retomada dos voos diretos para Portugal é muito positiva para o turismo e a economia do Estado. "Temos novas oportunidades para negócios e intercâmbios acadêmicos, além de fortalecer o setor aéreo", comenta. No mês de março, a Secretaria de Turismo (Setur) participou da Bolsa de Turismo de Lisboa fortalecendo a promoção dos destinos gaúchos no mercado europeu e divulgando o retorno do voo direto. No evento, a Setur também reuniu operadores de turismo portugueses para um café da manhã, apresentando atrativos e experiências do Estado. "O Rio Grande do Sul demonstra sua força na retomada, reafirmando sua posição estratégica no cenário internacional", destaca.

O voo de retomada entre Porto Alegre e Lisboa também trouxe, entre os passageiros, oito jornalistas portugueses de veículos on-line, impressos e de televisão para conhecerem os atrativos e a culinária do Rio Grande do Sul. Ao longo de uma semana, eles passarão pela Serra, pelos Campos de Cima da Serra, Vale dos Vinhedos e Vale do Taquari, fortemente associado ao turismo religioso. Eles vão visitar as cidades de Ametista do Sul, Cambará do Sul e Gramado.