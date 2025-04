Primeiro voo direto de Lisboa a Porto Alegre pós-enchente pousa no Salgado Filho

A TAP retomou, nesta terça-feira, dia 1 de abril, os voos para Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul. O voo TP117 partiu de Lisboa às 14h20min e chegou ao Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho às 21h45min, repondo assim as ligações para Porto Alegre, depois das fortes chuvas de maio de 2024.

A TAP vai ligar Lisboa e Porto Alegre com três voos por semana, operados com o avião A330-900 neo, com capacidade para 298 passageiros.

Com a renovação da pista do Aeroporto Salgado Filho, reaberto ao tráfego aéreo desde outubro, os voos entre Lisboa e Porto Alegre vão realizar-se às terças, quintas e sábados, com partida da capital portuguesa às 13h05min e chegada a Porto Alegre às 20h25min. Com uma duração total de 11h20min, este é um dos voos mais longos da rede de destinos TAP. No sentido contrário, o voo da TAP parte da capital do estado do Rio Grande do Sul às 21h55min, chegando ao aeroporto de Lisboa às 12h45min.

Luís Rodrigues, CEO da TAP, diz estar “muito feliz por ter vindo a bordo deste voo, que marca o regresso da TAP a Porto Alegre. Tínhamos prometido que iríamos fazer todos os esforços para que esta rota voltasse a operar o mais rapidamente possível. Aqui estamos nós, prontos para voltar a ligar o estado do Rio Grande do Sul à Europa. Que esta rota simbolize um novo futuro para Porto Alegre e para a TAP”.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ressalta que "a retomada dos voos diretos entre Porto Alegre e Lisboa é um símbolo da resiliência e da reconstrução do Rio Grande do Sul. Após enfrentarmos um dos momentos mais desafiadores da nossa história, ver nossa capital novamente conectada diretamente com a Europa demonstra a confiança do mundo na nossa recuperação. Esta rota fortalece nossos laços históricos e culturais com Portugal e também abre novas oportunidades para o turismo e negócios internacionais, alinhando-se às diretrizes do nosso Plano de Desenvolvimento Econômico. Agradeço à TAP pela confiança em nosso Estado”.