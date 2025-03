TAP retoma ponte aérea entre Lisboa e Porto Alegre a partir de Abril de 2025

A partir de 1º de abril de 2025, a companhia aérea TAP Air Portugal voltará a operar a rota entre Lisboa e Porto Alegre, conectando Portugal e o Rio Grande do Sul com três voos semanais. A conexão será realizada com aeronaves A330-900 neo, que possuem capacidade para 298 passageiros. Os voos sairão da capital portuguesa às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, partindo às 13h05 e chegando a Porto Alegre às 20h25. No sentido contrário, a partida do RS será às 21h55, com chegada prevista em Lisboa às 12h45 do dia seguinte.



O anúncio oficial ocorreu durante a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2025, um dos maiores eventos do setor a nível internacional, realizado na última semana, na capital portuguesa. A celebração contou com um brinde especial com espumantes da vinícola gaúcha Miolo, simbolizando a retomada da conexão entre Portugal e o Rio Grande do Sul. A iniciativa busca atrair turistas europeus para visitar o estado, fortalecendo o setor turístico local. A retomada da operação em Porto Alegre representa um passo importante para o turismo gaúcho, impulsionando a economia regional e o fluxo de visitantes.

"Fizemos um forte trabalho de divulgação dos circuitos turísticos gaúchos para justamente aproveitar essa volta da ponte aérea Lisboa e Porto Alegre. Acredito que, após a reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho, fechado por meses devido aos alagamentos de maio de 2024, a retomada do voo da TAP é a segunda maior e melhor notícia para o trade turístico gaúcho. Então, estamos muito felizes, e o Sebrae RS, como sempre, atuou como parceiro do Estado e dos empreendedores nesse trabalho", reforça Amanda Paim, coordenadora do tema turismo do Sebrae RS.



Durante o evento, seis empresas participantes da imersão promovida pelo Sebrae RS lançaram quatro circuitos turísticos que valorizam a diversidade do turismo local: Serra e Mar, Serra, Vinho e Mar, Pampa Gaúcho e Origem Gaúcha.



A retomada da rota aérea ocorre em um momento estratégico para o turismo gaúcho, especialmente após a reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho, que ficou fechado por meses devido aos alagamentos de maio de 2024.



Com essa retomada, a expectativa é de que o turismo entre Brasil e Portugal ganhe ainda mais força, estimulando o crescimento econômico e promovendo a cultura e belezas do Rio Grande do Sul para o mercado europeu.