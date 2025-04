Brasil e Rio Grande do Sul são apostas estruturais da TAP

Em 2026, a TAP Air Portugal pretende colocar em funcionamento quatro voos semanais de Lisboa a Porto Alegre, segundo o CEO da TAP Global, Luís Rodrigues, que veio à capital gaúcha no voo inaugural da retomada das operações da empresa no dia 1º de abril . Nesta quarta-feira (2), Rodrigues, que estava na companhia do secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, disse que o Brasil e o Rio Grande do Sul são apostas estruturais de longo prazo da companhia portuguesa. A TAP completa, em 2025, 14 anos de operação em Porto Alegre, conectando a capital gaúcha a Lisboa com três frequências semanais. As viagens para o Estado só foram suspensas em dois momentos: na pandemia da Covid-19 e após o fechamento do Aeroporto Salgado Filho em virtude das enchentes de maio do ano passado. O trecho Porto Alegre/Lisboa tem uma duração de aproximadamente 11 horas. As viagens com 298 lugares serão realizadas às terças, quintas e sábados, com partida de Lisboa às 13h05 e chegada a Porto Alegre às 20h25.

Jornal do Comércio - O que representa para a TAP a retomada do mercado gaúcho, já que a empresa fica sendo a principal rota de saída do Estado para a Europa?

Luís Rodrigues - O Brasil e o Rio Grande do Sul são apostas estruturais de longo prazo da companhia TAP de Portugal. Apesar da catástrofe climática que aconteceu em maio do ano passado no Rio Grande, muita gente disse que nós não voltaríamos ao Estado. Porém, sempre dissemos que voltaríamos desde que houvesse condições técnicas e de segurança que foram garantidas pela administração do Aeroporto Salgado Filho e pelo governo do Estado. O dia 1º de abril não era mentira e o voo da TAP acabou por retornar ao Rio Grande do Sul. Foi uma prova de resiliência do Estado e da companhia para garantir essa retomada.

JC - Qual a previsão de passageiros/voos em relação ao que tinha antes da enchente?

Rodrigues - Serão três voos por semana e ampliação dos voos dependerá de ambas as partes - a TAP e o governo do Estado com investimentos na produção e demanda de passageiros. A ideia da companhia para 2026 é retomar os quatro voos semanais que existiam antes da tragédia climática de 2024.

JC - O senhor acredita que os portugueses poderão vir mais a Porto Alegre para turismo ou a trabalho?

Rodrigues - Com certeza vai haver um aumento no número de visitantes - até mais de brasileiros que desejam conhecer Portugal. O Brasil é muito pouco conhecido na Europa. Em Portugal, os brasileiros são conhecidos por razões históricas. Para a Europa, o Brasil é Carnaval e Rio de Janeiro e o País é muito mais do que isso. O Brasil tem maravilhas que nem os próprios brasileiros conhecem. O turismo interno no Brasil ainda é muito pequeno na comparação com o turismo interno na Europa. A rota de Porto Alegre/Lisboa é fundamental porque quem chega a Lisboa tem a oportunidade de ligação com toda a Europa e de conhecer as belezas de cidades como Sintra, Fátima, Óbidos e Cascais.