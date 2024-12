Salgado Filho supera 100 operações no "shopping aéreo" de Porto Alegre

Bob's planeja mais 10 operações no RS em 2025

A rede nacional de fast-food Bob's reforçou a presença no Rio Grande do Sul com dose dupla, abrindo em Porto Alegre e Pelotas. As unidades validam a expansão da marca. Outras duas abrem até fim de dezembro no Estado. A lancheria entrou no embarque do Aeroporto Salgado Filho, na Capital. A cheia adiou por meses a estreia, que seria no segundo trimestre. "A novidade faz parte do plano de expansão da marca para o Sul do Brasil, com a previsão de abertura de mais duas unidades no Estado até o final do ano", adianta a marca. "O Sul é uma das principais áreas de operação e crescimento do Bob's. São 17 unidades no Rio Grande do Sul, e um ponto no aeroporto fortalece a estratégia da marca", observa o diretor de expansão, Fabiano Lima. O local tem totens de autoatendimento, tendência em lancherias e segue o modelo Bob's Conectacom foco em experiência, cores vibrantes e arquitetura industrial. Em Pelotas,, a lancheria foi montada no mesmo conceito , com dois andares, na avenida Bento Gonçalves, no Centro da cidade. O ponto tem drive-thru. O local também tem os totens de autoatendimento, além de área infantil e vista o campo do time de futebol do Pelotas. Segundo o Bob's, o drive-thru representa "14% do faturamento da operação". Segundo a rede, a previsão é chegar a 120 novos pontos este ano pelo País, 20 deles com drive-thru.