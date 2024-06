Com Salgado Filho fechado, TAP Air vai ter voos de Florianópolis a Lisboa

Aeroporto Internacional Salgado Filho, fechado devido vai ter voos semanais diretos entre Lisboa e Florianópolis. Sem o, fechado devido aos danos da inundação com previsão de reabrir em dezembro , uma das companhias internacionais que operavam em Porto Alegre buscou um plano B. A portuguesa TAP Air comunicou, nesta sexta-feira (7), que

A frequência (três semanais) e horário (saída do Brasil) são os mesmos da operação que teve de ser suspensa na Capital. "A partir de 3 de setembro, a companhia vai oferecer três voos semanais entre Lisboa e o Aeroporto Internacional de Florianópolis - Hercílio Luz", diz a aérea, em nota.

Plano de Voo questionou se a nova opção poderia indicar eventual cancelamento da ligação que era feita em Porto Alegre, e a TAP diz que manterá a oferta quando o Salgado Filho voltar. A questionou se a nova opção poderia indicar eventual cancelamento da ligação que era feita em Porto Alegre, e a TAP diz que. A aérea iria ter mais um voo, a partir de julho , antes do impacto das cheias. A Base Aérea de Canoas (Baco) começou a fazer voos , mas com número bem limitado.

A concessionária do terminal porto-alegrense, Fraport Brasil, projetou, no começo desta semana, que o complexo que foi inundado poderá ser reaberto no fim do ano, mas o prazo depende ainda de testes e avaliações, além de obras de recuperação da pista e instalação de equipamentos.

Florianópolis é administrado pela suíça Zurich, que entrou na mesma época da leva de concessões que teve a participação da Fraport.

"A escolha de Florianópolis como o 12º destino (este número considera Porto Alegre na malha da aérea no Brasil) e da companhia no Brasil, vai permitir continuar a desenvolver a estratégia de diversificação no mercado mais importante da TAP", diz ainda a portuguesa, na nota.

Na capital catarinense, vai ser usada aeronave Airbus A330-200, para 269 passageiros, 244 em classe econômica e 25 em executiva. As passagens começaram a ser vendidas nesta sexta, a partir de US$ 649,00 (mais de R$ 3,4 mil) por trecho. Segundo a TAP, são tarifas promocionais.

A duração da ligação é cerca de 11 horas. Os voos serão às terças, quintas e aos sábados, com partida de Lisboa entre as 10h10min e as 10h50min e chegada a Florianópolis entre as 17h15min e as 17h55min. De Florianópolis, a viagem parte entre as 19h35min e 20h40min. A chegada a Lisboa ocorre entre as 9h50min e as 10h55min do dia seguinte.

TAP Air havia retomado a ligação na capital gaúcha , após a pandemia de Covid-19, em abril de 2022. Foram dois anos sem a ligação. A empresa vinha registrando ritmo ascendente de fluxo de pessoas sendo transportadas. Em 2023, chegou a 40 mil passageiros. Era a terceira no fluxo internacional, atrás de Aerolíneas Argentinas e Copa Airlines. Em julho, a previsão era de acrescentar mais um voo na semana, passando a quatro.