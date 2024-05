Voos no Aeroporto de Porto Alegre agora são suspensos até 30 de maio

havia sido interditado até esta segunda-feira (6) e depois passou para sexta (10) Os voos no Aeroporto de Porto Alegre agora estão suspensos até o dia 30 de maio, informa a Fraport, empresa que administra a operação. Inicialmente, o terminaldevido ao acúmulo de água na pista em decorrência da chuva histórica que atingiu o Rio Grande do Sul.

"A Fraport Brasil informa que as operações no Porto Alegre Airport seguem suspensas por tempo indeterminado. Para cumprir a legislação aeroportuária, hoje (6/5), foi emitido um NOTAM (Notice to Airman) com data final em 30/5, que se trata de um documento, reconhecido internacionalmente, que tem a finalidade de divulgar alterações e restrições temporárias que possam ter impacto nas operações aéreas. Este aviso se destina às empresas e instituições relacionadas à aviação e pode ser alterado a qualquer momento. Esclarecemos que não há previsão de retomada das operações. Pedimos que acompanhem as informações nos canais oficiais do aeroporto", diz a nota da Fraport enviada à reportagem do Jornal do Comércio.

Uma das opções é viajar até Florianópolis Passageiros que querem voltar ao Estado precisam achar alternativas.e usar vias terrestres para acessar a capital gaúcha.

Esta é a primeira vez que o aeroporto da cidade fica tanto tempo fechado. Podem haver atualizações sobre o assunto nos próximos dias.