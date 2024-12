Aeroporto de Guarulhos terá investimento de R$ 1,4 bilhão e mais prazo de concessão da GRU

Vai ter investimento pesado no maior aeroporto do Brasil. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou nota sobre a aprovação de um aditivo ao contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, que prevê aportes de R$ 1,4 bilhão pela concessionária GRU Airport.

Segundo a Anac, o acordo permitirá ampliação e modernização do complexo. O ajuste valida "termos da renegociação contratual"feita na Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso), do Tribunal de Contas da União (TCU). O aditivo também inclui a extensão da concessão até 23 de novembro de 2033.



Serão R$ 400 milhões para aplicação na "imediata recuperação do nível de serviço prestado pelo aeroporto", assinala a nota da agência. São aportes que estão nas "obrigações originais do contrato de concessão". O que significa que vai ser feita nenhuma alteração a título de reequilíbrio contratual, pois se trata de compromisso da GRU.



Já R$ 1 bilhão vai ser destinado a melhorias na infraestrutura do complexo "para dar conta do aumento da demanda de passageiros e aeronaves" e elevar o "nível de segurança do aeroporto", segundo a Anac. Para compensar esse novo volume de recursos, está sendo estendida o prazo da concessão.



Também terão de ser atualizados "sistemas de segurança contra atos de interferência ilícita, como equipamentos para integração do processamento de passageiros, bagagens e de controle migratório, raio-x, detectores de explosivos e leitores faciais". Serão R$ 450 milhões nesses itens, detalhou a agência, em seu site.