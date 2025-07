Rissul vai abrir em futuro complexo no terreno que teria Havan em Porto Alegre

Um dos ocupantes do novo complexo que deve começar a ser erguido este ano ainda em uma das avenidas mais movimentadas da Zona Leste de Porto Alegre foi definido. Será um supermercado do terceiro maior grupo do setor no Rio Grande do Sul. Filial da bandeira Rissul, do Unidasul, vai ser âncora do futuro complexo do grupo Dallasanta. Detalhe: o terreno ia ter uma loja da Havan, que desistiu após limitações viárias e de espaço para a megaloja da rede.

A Dallasanta, dono da área na avenida Protásio Alves, situada logo após o encontro com a avenida Antônio de Carvalho, no sentido bairro-centro, pretende dar início à constrição até o fim de 2025, adianta o diretor imobiliário da Dallasanta, Pedro Dal Magro, à coluna. Será o Protásio 6700 Mall, com aporte previsto R$ 19,9 milhões.

"Já fechamos como Rissul", informa Dal Magro, sobre o acerto com o Unidasul feito recentemente. O grupo supermercadista tem mais expansões em linha. Para 2026, vai ter outra filial do Rissul também em Porto Alegre e em complexo do Dallasanta, na avenida Otto Niemeyer, o Otto 2500, que vai ser ampliado, informa Dal Magro. O valor estimado para a expansão é de R$ 11,8 milhões.

Um terceiro complexo integra a lista de empreendimentos comerciais. Vai ser o Guaíba Park Mall, na avenida Nestor de Moura Jardim, com aporte de R$ 8,8 milhões. Os três juntos somam R$ 40,5 milhões. Todos os projetos têm largada prevista para este ano, aposta Dal Magro.

O setor de autosserviço vive um boom de novos empreendimentos, tanto de formato de vizinhança como de atacarejos.