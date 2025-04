Comercial Zaffari e a meta de 8 atacarejos em 2025: segundo Stok Center abre em abril

A maratona de inaugurações de novos atacarejos do segundo maior grupo supermercadista do Rio Grande do Sul está na rua. A coluna Minuto Varejo já listou com mês e cidade como vai ser a escalada de expansão da Comercial Zaffari em 2025. São oito lojas do atacarejo Stok Center até novembro. Em março, a 37ª unidade chegou em Canoas. Em 29 de abril, será a vez da 38ª em Sarandi, no Planalto gaúcho.