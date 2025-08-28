Há 60 anos, Interior do RS sofria com enchente e nevasca

Há 60 anos, o inverno dos gaúchos foi marcado por dois fenômenos climáticos inesquecíveis, ambos com poucos dias de diferença na segunda metade do mês de agosto de 1965: uma enchente que atingiu diversas partes do Estado, deixou desabrigados e provocou a interrupção do transporte de cargas do RS para o resto do país; e uma grande e rara nevasca, que cobriu de branco diversas cidades do Norte do estado.

O registro histórico se encontra nos jornais daquela década, em que vigia o início da ditadura militar – o presidente de então era o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. As primeiras notícias, encontradas nas edições do Jornal do Comércio presentes no Arquivo Histórico de Porto Alegre, começam com a previsão do tempo de 16 de agosto, que anunciava “tempo instável com chuvas e trovoadas” para a Capital, e “tempo instável” para o resto do RS.

Previsões semelhantes se seguiram e os estragos se acumularam. Na edição de 19 de agosto, o JC noticiou que a situação era “de extrema gravidade”. “A estrada que liga São Gabriel a Rosário está em estado precário; a ponte sobre o Arroio são Sepé está submersa”, pontuando também barreiras em vias do Vale do Taquari e na região de Passo Fundo, onde “chove há 48 horas ininterruptamente” e o “rio já está fora do leito”.

Uma situação especialmente delicada foi a de Vacaria, na divisa com Santa Catarina. Na mesma edição, o JC noticiou que a força das águas do Rio Pelotas, com a subida acentuada do nível devido às chuvas, ruíram as pontes que ligavam a cidade à catarinense São Joaquim. “Os prejuízos estão calculados em mais de 1 bilhão de cruzeiros (...) Caso permaneça interrompida a ligação do nosso Estado com os outros Estados, por mais alguns dias, os grandes centros do País terão seu abastecimento prejudicado”, dizia o texto.

Em 20 de agosto, a esse cenário calamitoso se somou outro fenômeno climático, que fez com que os moradores do Norte do RS se esquecessem um pouco dos contratempos que estavam enfrentando. A previsão do tempo ainda sinalizava instabilidade e nebulosidade no estado, e baixas temperaturas, mas foi justamente neste dia que houve uma intensa e duradoura precipitação de neve, que atingiu boa parte do Norte gaúcho, atingindo uma extensão que incluiu Vacaria, os municípios da Serra e até cidades mais a Oeste como Passo Fundo e Cruz Alta. Registros da época trazem uma queda de neve que durou mais de 24h em alguns locais.

Edição do JC de 24 de agosto de 1965, falando sobre a expedição do ex-editor-chefe Homero Guerreiro, e o fotógrafo Ronny Blas Arquivo/JC

Segundo o professor do curso de meteorologia da Ufpel, André Nunes, para que haja uma grande nevada, como as registradas em 1879 e 1965, é preciso a combinação de uma massa de ar polar muito intensa com instabilidade atmosférica capaz de gerar nuvens, como os ciclones extratropicais comuns na região. No entanto, isso é incomum, já que massas polares costumam ser mais secas. “O diferencial de 1965 foi que o ciclone, em vez de se formar no oceano, se desenvolveu sobre o Estado, injetando umidade e favorecendo várias horas de precipitação.”

Nunes explica que, para a neve chegar ao solo, a temperatura deve permanecer próxima de zero em todo o trajeto, o que torna o fenômeno mais comum em áreas serranas. Ele acrescenta que, ainda que o planeta viva um contexto de aquecimento acentuado atualmente, a mudança climática pode intensificar massas polares, tornando uma nova nevada possível, ainda que pouco provável.

O JC foi testemunha ocular daquele acontecimento. Uma equipe do jornal, composta pelo ex-editor-chefe Homero Guerreiro, e o fotógrafo Ronny Blas, resolveu pegar a estrada para fazer uma “expedição” que visava atravessar a divisa entre o RS e SC, sem sucesso. O grupo não conseguiu ir além de Vacaria. “Do outro lado, numa altitude enorme, estava o território de São Joaquim, com seus cumes brancos, cheios de neve (...) terminava a nossa viagem e com ela a esperança de conseguir uma passagem a Santa Catarina”, concluiu Guerreiro em um texto de duas páginas veiculado em 24 de agosto.

Passadas as brincadeiras na neve, as fotos, e o fascínio pelos campos e telhados cobertos de branco, houve também estragos, como a perda de rebanhos inteiros de bovinos, e a falta de trafegabilidade nas estradas da região. Em meio a ações de assistência às populações atingidas e intervenções emergenciais na infraestrutura e na economia do estado, a situação só teve uma boa notícia em 28 de agosto, quando o JC veiculou que havia sido restabelecido o tráfego entre RS e SC. O estado gaúcho receberia a visita do então presidente Castelo Branco em 29 de agosto, quando o militar sobrevoou as regiões atingidas de helicóptero.