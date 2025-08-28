Expointer reafirma a relevância do agronegócio gaúcho

A 48ª Expointer começa neste sábado, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com a expectativa de superar o desempenho da edição passada. Em 2024, mesmo após a enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul em maio e chegou a alagar parte do parque, a feira movimentou R$ 8,1 bilhões em negócios — 1,4% acima do resultado de 2023.

Realizada em meio ao processo de reconstrução do Estado, a edição passada enfrentou problemas de logística, como estradas danificadas, interrupção na operação da Trensurb e o fechamento do Aeroporto de Porto Alegre. Ainda assim, recebeu 662 mil visitantes, número expressivo, embora inferior ao recorde de 822,3 mil registrado em 2023. Neste ano, a Trensurb retoma a circulação diária dos trens em toda a linha, das 5h às 23h, facilitando o acesso do público que se desloca da Capital e outras cidades.

Um dos destaques da Expointer em 2024 foi o Pavilhão da Agricultura Familiar, que registrou R$ 10,8 milhões em vendas e recebeu grande público nos nove dias da feira. O espaço deve repetir o sucesso nesta edição, que já tem número recorde de inscritos: são 456 estandes de agroindústrias de todo o Estado comercializando alimentos, bebidas e outros produtos típicos gaúchos.

A 48ª Expointer traz algumas novidades, dentre elas a volta das aves, retiradas da feira em 2024 devido à ocorrência de um foco de Newcastle no Estado. Ao todo, 6.696 animais estão inscritos para participar da feira neste ano, um crescimento de 47,69% na comparação com 2023.

A expectativa é de que os desempenhos anteriores sejam superados na Expointer de 2025, mas o cenário econômico atual, influenciado pela taxação dos Estados Unidos a produtos brasileiros, não pode ser ignorado. A medida impacta a indústria e o agronegócio, e pode reduzir as vendas de máquinas, equipamentos e animais, itens de maior valor. No ano passado, foram comercializados R$ 7,39 bilhões em máquinas e implementos agrícolas, e R$ 18,9 milhões em animais. O ambiente é desafiador também para os produtores rurais gaúchos devido a questões relacionadas ao endividamento, e o tema deve ser abordado nos debates realizados durante a Expointer.

Mais do que ser apenas um ambiente de negócios, a Expointer é uma oportunidade de valorizar a tradição gaúcha e os setores produtivos do Estado. Que a 48ª edição do evento se concretize novamente em bons números, fortalecendo assim a economia local.