Governo estadual anuncia construção de escola em Gravataí

O governador Eduardo Leite autorizou, nesta quinta-feira (28/8), o início do processo para a construção de uma nova escola da Rede Estadual em Gravataí, na Região Metropolitana. As titulares das Secretarias de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, e da Educação (Seduc), Raquel Texeira, também participaram do ato.

Agora, a empresa selecionada conclui o detalhamento do projeto, com prazo de até quatro meses, e a preparação para o começo dos trabalhos, que devem durar até nove meses. Com investimento de R$ 37,4 milhões, instituição é a primeira a adotar o modelo Escola+, que define os padrões visuais e de construção para a rede estadual.

A instituição ficará no loteamento Breno Garcia e atende a uma demanda da comunidade, oferecendo os ensinos Técnico e Médio e os anos finais do Fundamental, do 6º ao 9º ano. No terreno de 14,4 mil metros quadrados, serão construídos um prédio de 4,4 mil metros quadrados, além de uma quadra descoberta e um ginásio, que poderá funcionar como abrigo para até 80 pessoas em situações de crise, contando com banheiros e refeitórios.

“É muito especial anunciar a criação de uma escola, ainda mais porque daremos à comunidade do loteamento Breno Garcia um projeto inovador, sustentável e bonito. Os espaços que ergueremos mostrarão a nova realidade da educação gaúcha, que é prioridade de governo e recebe a atenção e os investimentos que necessita”, declarou a secretária Izabel.

Os prédios da escola do Breno Garcia serão os primeiros totalmente concebidos a partir dos modelos do projeto Escola+, desenvolvidos em um grupo de trabalho integrado pelas SOP, da Seduc e da Comunicação (Secom). Foi a partir desta obra que a SOP criou a Biblioteca de Padrões do Escola+, uma coleção de modelos de ambientes e elementos arquitetônicos replicáveis para usar nas construções, reformas e manutenções dos prédios da educação. Isso reduz o tempo de elaboração de projetos, aumentando o controle de qualidade, facilitando a atualização e diminuindo custos.

Os novos padrões foram concebidos com a metodologia Building Information Modeling (BIM), que reúne tecnologias que permitem usar modelos digitais de uma construção de modo colaborativo, integrando todos os participantes de um empreendimento. Por meio dessas maquetes eletrônicas, é possível visualizar os espaços e as mudanças propostas em tempo real, concomitantemente com os outros envolvidos, facilitando a tomada de decisões e otimizando processos.

A construção do prédio seguirá o sistema chamado off-site. Como se fosse um jogo de blocos de montar, os elementos de cada ambiente são produzidos em uma fábrica, fora do canteiro de obras, e transportados prontos para “encaixar” nas outras partes. Assim, há menos impacto ambiental e menor geração de resíduos.

Também haverá priorização do uso de materiais sustentáveis, com adoção de soluções pensadas para se obter mais eficiência energética, com conforto térmico, acústico e de iluminação. O projeto arquitetônico é pensado para ser acolhedor e inspirar o aprendizado.