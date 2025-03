Hub de inovação movimenta R$ 33 bilhões no Norte gaúcho

O espaço surgiu a partir da união de lideranças empresariais de diversos setores, como o educacional e o energético, a fim de contribuir com o desenvolvimento do estado em ações de inovação e empreendedorismo. Segundo a presidente-executiva da organização, Márcia Capellari, as 47 empresas que compõem o espaço Instalado desde 2023 em Passo Fundo, na região norte do estado, o Hub Aliança, que é administrado pelo Instituto Aliança Empresarial movimentou o cenário de inovação e de desenvolvimento econômico no Norte gaúcho., como o educacional e o energético, a fim de contribuir com o desenvolvimento do estado em ações de inovação e empreendedorismo. Segundo a presidente-executiva da organização, Márcia Capellari,representam R$ 33 bilhões na economia da região, com geração estimada de 30 mil postos de emprego.

Além do aspecto econômico, o espaço contribui para iniciativas ambientais e de sustentabilidade em parceria com grupos de mulheres empreendedoras e recicladoras das periferias de Passo Fundo, juntamente com o grupo de mães da Cufa (Central Única das Favelas). A partir disso, são recolhidos resíduos têxteis e garrafas plásticas para construir produtos como estojos, sacolas de pano e roupas e o instituto adquire essas peças. "Isso impacta na geração de receita desses grupos vulneráveis e também na diminuição da pobreza. Além da diminuição do carbono, que é gerado pelo resíduo do têxtil e plástico, causando prejuízo para a natureza", afirma Márcia.

Ela ressalta que tanto as startups quanto os investidores da organização devem atentar-se à inovação de impacto social e ambiental, tornando-se um pré requisito para atuar no espaço. Com isso, está sendo elaborado um projeto estratégico que visa criar um distrito de inovação, com viés sustentável e de economia criativa e circular, atentando-se à regeneração ambiental no centro municipal. "A gente pretende fazer uma rua modelo de como pode ser executada, na prática, a sustentabilidade e a inovação com um viés de economia criativa e ambiental", afirma. Outro projeto, que será lançado no segundo semestre deste ano, em parceria com a prefeitura e a Secretaria de Inovação, além de outros investidores, visa acelerar e fomentar negócios inovadores da região norte.

Em 2021, a organização colaborou com a criação da Lei da Inovação no município e, com isso, foi criada a secretaria que recebeu o mesmo nome. "O distrito, hoje, é um projeto que está protocolado do pacto pela inovação, para ser liderado pelo Instituto Aliança Empresarial, mas em cooperação com instituições de ensino e pesquisa, e também com a própria prefeitura, com a Secretaria de Inovação, a Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Educação", explica Márcia.

Para este ano, o instituto visa colocar em prática planos estratégicos, entre eles o agronegócio, negócios e tecnologias, cidades inteligentes, assim como a indústria 4.0. "A tecnologia é uma vocação para onde a gente olha, tanto na construção civil, a sustentabilidade dentro da indústria, pela vocação das nossas empresas", diz Márcia.