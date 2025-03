Multinacional chega a hub de inovação de Passo Fundo

A Compass UOL, multinacional referência em tecnologia da informação e transformação digital com Inteligência Artificial, é a mais nova residente do Hub Aliança, em Passo Fundo. O lançamento oficial do seu espaço físico acontece nesta quarta-feira (12), às 19h, no auditório do Hub Aliança, em um evento exclusivo para parceiros e lideranças do ecossistema de inovação.

A chegada da empresa, que nasceu em Passo Fundo, representa um marco para o ecossistema de inovação da cidade e da região Norte do Rio Grande do Sul. O fato de uma companhia que iniciou sua trajetória localmente e hoje tem presença global retornar à sua origem para fortalecer a inovação regional demonstra, na visão dos gestores do hub, a consolidação do polo de tecnologia e negócios.

De acordo com a presidente-executiva do Instituto Aliança Empresarial, Márcia Capellari, essa movimentação demonstra que o ecossistema de inovação da região está na vitrine dos negócios e do desenvolvimento do Sul do Brasil. "A chegada da Compass UOL em nossa casa no ecossistema fortalece a conexão do instituto com players importantes do mercado mundial", enfatiza. A presidente executiva ainda destaca que a instalação da Compass UOL fortalece a economia do Norte do RS