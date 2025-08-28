Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 28 de Agosto de 2025 às 19:00

Hospital Fêmina

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) vai construir um novo prédio na avenida Francisco Trein, na Zona Norte de Porto Alegre. No local será instalado o Hospital Fêmina, que deixará a rua Mostardeiro (Jornal do Comércio, 27/8/2025). Essa é uma ótima iniciativa, com melhorias na logística, pois o acesso é fácil. O Hospital Fêmina merece ser renovado, é uma proposta mais antiga que agora vai se concretizar. É uma lástima que não seja possível conectar todos os hospitais do grupo com passarelas assim como foi feito no Complexo da Santa Casa. (Alice Kaufmann Schneider)
Hospital Fêmina II
Questiono a quem interessa a concentração da operação em uma única região da Capital e a entrega do terreno em área com alta especulação imobiliária. (Daniel Vianna)
Hospital Fêmina III
Para quem mora na Zona Sul de Porto Alegre, o Hospital Conceição fica praticamente em outra cidade. Chegar até lá leva mais de uma hora. Deveriam investir em um hospital nesta região. (Mada B. Almeida)
Hospital Fêmina IV
O edifício do Hospital Fêmina é patrimônio da arquitetura moderna porto-alegrense e deve ser preservado. É um edifício de estrutura independente e planta livre que está apto a receber outros usos. (Daniel Pitta)
Urbanismo
A prefeitura de Porto Alegre, a Associação Comunitária do Centro Histórico e a construtora ABF Developments assinaram um protocolo de intenções para projeto de urbanismo na área central da Capital (Coluna Pensar a Cidade, 21/8/2025). A cidade do Rio Grande também está precisando de um plano para restaurar seu centro histórico. (Antonio Edson Figueiredo dos Santos)
Vigilância Sanitária
De janeiro a agosto de 2025, a Equipe de Vigilância de Alimentos de Porto Alegre recebeu mais de 1,4 mil denúncias de irregularidades em bares e restaurantes da Capital (JC, 26/8/2025). Respeitar a fiscalização municipal é o mínimo que se espera da comunidade e, principalmente, dos políticos em geral. (Soraya Elias Marredo)
Vigilância Sanitária II
A melhor fiscalização é feita pelos próprios consumidores, mas eles não o fazem. Continuam comprando e pouco se importam. (Ana Paula Goulart) 

