O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) vai construir um novo prédio na avenida Francisco Trein, na Zona Norte de Porto Alegre. No local será instalado o Hospital Fêmina, que deixará a rua Mostardeiro (Jornal do Comércio, 27/8/2025). Essa é uma ótima iniciativa, com melhorias na logística, pois o acesso é fácil. O Hospital Fêmina merece ser renovado, é uma proposta mais antiga que agora vai se concretizar. É uma lástima que não seja possível conectar todos os hospitais do grupo com passarelas assim como foi feito no Complexo da Santa Casa. (Alice Kaufmann Schneider)

Hospital Fêmina II

Questiono a quem interessa a concentração da operação em uma única região da Capital e a entrega do terreno em área com alta especulação imobiliária. (Daniel Vianna)

Hospital Fêmina III

Para quem mora na Zona Sul de Porto Alegre, o Hospital Conceição fica praticamente em outra cidade. Chegar até lá leva mais de uma hora. Deveriam investir em um hospital nesta região. (Mada B. Almeida)

Hospital Fêmina IV

O edifício do Hospital Fêmina é patrimônio da arquitetura moderna porto-alegrense e deve ser preservado. É um edifício de estrutura independente e planta livre que está apto a receber outros usos. (Daniel Pitta)

Urbanismo

Vigilância Sanitária

Vigilância Sanitária II

A melhor fiscalização é feita pelos próprios consumidores, mas eles não o fazem. Continuam comprando e pouco se importam. (Ana Paula Goulart)