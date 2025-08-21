Construtora doará projeto para transformar ruas no Centro Histórico de Porto Alegre

Pouco mais de um quilômetro separa o Largo dos Açorianos e a Praça do Aeromóvel, no Centro Histórico de Porto Alegre. O trajeto, que compreende as ruas Washington Luiz e General Salustiano, passará por uma transformação que aponta como objetivo tornar o trajeto mais atrativo, especialmente pensando em quem o fizer a pé.



A iniciativa é da construtora e incorporadora ABF Developments, que tem dois projetos na região, ambos na Washington Luiz - o Caiz Downtown Sunset, entre as ruas Demétrio Ribeiro e a Duque de Caxias, e o Demétrio Premium Lofts View, na esquina com a Demétrio, este lançado na terça-feira (19). Também na terça foi assinado um protocolo de intenções entre a empresa, a prefeitura de Porto Alegre e a Associação Comunitária do Centro Histórico.



“Temos essa visão do urbanismo, de uma cidade mais verde e sustentável, com menos carros e mais fachadas ativas e usos mistos” sustenta Eduardo Fonseca, CEO da ABF Developments. “Enxergamos muito potencial na região”, complementa. O empresário cita como referência a cidade de Barcelona, na Espanha, onde morou por três anos. Ele aponta que lá as “boulevards” são espaços atrativos para a população, especialmente quando próximas a rios ou ao mar.

A empresa entregará como doação à prefeitura os projetos para a transformação das ruas, prevista para acontecer em duas fases. A primeira será no trecho mais próximo à Praça do Aeromóvel, onde ficam os empreendimentos da ABF, e será executado pela empresa como pagamento pela aquisição de índices construtivos (solo criado).



A fase dois, que vai da rua Vasco Alves até o Largo dos Açorianos, ficará a cargo da prefeitura, que poderá usar recursos de financiamentos ou buscar outro parceiro privado para fazer a obra. A primeira será no trecho mais próximo à Praça do Aeromóvel, onde ficam os empreendimentos da ABF, e será executado pela empresa como pagamento pela aquisição de índices construtivos (solo criado).