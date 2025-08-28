“O BC não pode se emocionar. A velocidade e a função de reação do BC precisam ser diferentes da do mercado.” Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central (BC).

“A decisão de plantar é individual, mas o efeito é coletivo. Se todos aumentam a oferta, o mercado colapsa.” Alexandre Velho, presidente do Conselho da Federação das Associações de Arrozeiros do RS (Federarroz).

“Estamos mostrando que mesmo sendo o menor município em território do Estado, podemos ser referência em inovação. O Hub Agro é nosso cartão de visitas para o mundo.” Felipe Costella, prefeito de Esteio.

“Como uma atividade intensiva em mão de obra, que emprega diretamente mais de 290 mil pessoas, necessitamos de medidas de proteção ao emprego. A empresa que deixa de atender seu principal mercado internacional, não conseguirá manter empregos com mais dívidas a pagar, mesmo com juros abaixo do mercado.” Haroldo Ferreira, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados).

“O motor do crescimento é o investimento. O investimento precisa de inovação. A indústria do planeta hoje é cada vez mais competitiva e mais inovadora.” Aloísio Mercadante, presidente do BNDES.