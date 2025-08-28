A OSPA fecha agosto com interpretação de Rachmaninoff e recital diversificado de música de câmara

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) realiza concerto e recital na sexta-feira e no sábado (29 e 30). O Concerto do Presidente, na sexta-feira (29), tem a regência de Jonathan Girard em um grande repertório, que destaca o célebre Concerto para Piano nº2, de Sergei Rachmaninoff, interpretado pelo premiado pianista brasileiro Estefan Iatcekiw, e Die Seejungfrau (A Sereia), de Alexander Zemlinsky. A apresentação acontece na Sala Sinfônica do Complexo Cultural Casa da OSPA (Borges de Medeiros, 1501), às 20h, com ingressos de R$ 10,00 a R$ 50,00.

Já no sábado (30), o Duo Winter & Araújo e o grupo Barroqueando se apresentam na Sala de Recitais da Casa da OSPA, a partir das 17h, em um recital com entrada franca, por ordem de chegada. Formado por Leonardo Winter na flauta e Marcos Araújo no violão, o Duo apresenta três obras do compositor italiano Roberto Di Marino. Iniciando com Nightfall, que traz referências a sonoridades célticas no violão e melodia expressiva na flauta, segundo os músicos, passa então às Suítes II e III para flauta e violão, com movimentos que trazem a milonga e o tango da América Platina (Argentina, Paraguai e Uruguai).