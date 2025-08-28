Mãeana se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre neste sábado

Neste sábado (30), às 21h, Mãeana se apresenta pela primeira vez no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834). A cantora e compositora estará em Porto Alegre com a turnê Mãeana canta JG, baseado no disco homônimo lançado no ano passado, que mistura as canções eternizadas pelo baiano João Gilberto e os atuais sucessos do pernambucano João Gomes.
No repertório, Juazeiro e Petrolina se encontram naquilo que ela apelidou de "pisa nova": a levada do piseiro com a delicadeza da bossa nova. Acompanhada da sua banda completa, a artista vai levar para o palco uma mistura inusitada de canções como Fica Comigo, Chega de Saudade, Meu Pedaço de Pecado e Meditação. Produzido por Bem Gil, Mãeana canta JG rendeu recentemente à cantora uma turnê pela Europa. Ingressos a partir de R$ 85,00 via Sympla.