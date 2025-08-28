O Koh Pee Pee com estrela

O Koh Pee Pee recebeu esta semana, pelo Consulado da Tailândia, em São Paulo, o selo Thai Select com uma estrela. O destaque é concedido apenas a restaurantes que alcançaram pontuação alta na premiação que avalia o autêntico sabor tailandês, padrões confiáveis, conforto no recebimento do serviço e a atmosfera calorosa e amigável, juntamente com o serviço bom e atencioso. No Brasil, apenas o Koh Pee Pee e um estabelecimento de São Paulo ostentam a distinção de uma estrela na honraria. O prêmio foi entregue em meio a uma rodada de negociações entre empresários tailandeses e brasileiros promovida pela Câmara de Comércio do país asiático.

O mel do Vale do Paraíba IG

O Vale do Paraíba celebra um reconhecimento histórico: o mel de abelha produzido na região acaba de receber a Indicação Geográfica (IG), na categoria Indicação de Procedência (IP). O produto é agora a 141ª IG brasileira, integrando o seleto grupo de registros do INPI, sendo o sétimo na categoria mel. Para Hulda Giesbrecht, do Sebrae, o produto ganha ainda mais valor e se torna uma vitrine para o turismo de experiência. “Agora, quem visitar a região poderá saborear um mel com origem, identidade e muito carinho por trás de cada gota", destaca ela.

A edição 2025 do Varejo 360

No dia 23 de setembro, das 9h30 às 18h, a Casa do Comércio Gaúcho, em Porto Alegre, receberá a edição 2025 do Varejo 360, evento realizado pela Fecomércio-RS para conectar empresários e entidades do setor varejista do estado do RS. A programação reunirá líderes, empreendedores e profissionais para trocar ideias, discutir tendências e firmar parcerias estratégicas.

A saúde bucal nas escolas

A Prefeitura de Gramado intensificou, através da Secretaria de Saúde, ações de prevenção e conscientização sobre saúde bucal nas escolas do município com a entrega inclusive de kits de higiene. A iniciativa, realizada pela equipe da Atenção Básica em Odontologia, já impactou mais de 500 alunos durante o mês de agosto. O objetivo é promover hábitos de higiene e prevenir doenças bucais desde a infância.

Destaques Congregarh 2025

O Congregarh 2025, promovido pela Abrh-RS, será realizado de 17 a 19 de setembro, no Centro de Eventos da Pucrs, em Porto Alegre. O encontro terá a participação de palestrantes de renome nacional e internacional, entre os quais a especialista em Saúde Social, destaque no SXSW 2025 e colunista do The New York Times, Kasley Killam, e o psiquiatra e professor da Universidade da Califórnia, Dan Siegel.

Pix parcelado em setembro

A partir de setembro, o Banco Central lança oficialmente o Pix parcelado, recurso que permitirá aos consumidores dividir compras em parcelas diretamente no aplicativo do banco ou fintech. Na prática, o valor será creditado integralmente ao lojista no momento da transação, enquanto o cliente assume um financiamento com parcelas fixas, juros definidos e custo efetivo total (CET) já exibidos na tela.

A exposição 2x Martha Medeiros

A exposição 2x Martha Medeiros, que comemora os 25 anos do Moinhos Shopping, entra em seus últimos dias. A mostra fica em cartaz até a próxima quarta-feira (03/09), e celebra os trabalhos de duas artistas que compartilham o nome, a Martha Medeiros estilista e a escritora. A exposição é aberta ao público. A Martha da moda, alagoana, é sinônimo de luxo feito à mão e conhecida pelas rendas artesanais. Já a Martha das letras é gaúcha. Cronista afiada, escritora de alma leve e poesia afinada, produz reflexões sobre a vida com uma linguagem próxima e inteligente.