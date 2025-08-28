Festival de Cinema de Gravataí tem programação ao longo do fim de semana

O Gravataí Shopping e o Arcoplex Cinemas iniciaram, nesta quinta-feira (28), as primeiras atividades do inédito Festival de Cinema de Gravataí. Todas as sessões são gratuitas, garantindo que o público tenha acesso à celebração da arte cinematográfica.

O primeiro dia de evento foi marcado pela valorização da pluralidade de vozes e linguagens do cinema contemporâneo com a exibição de documentários municipais, realizados por talentosos produtores de Gravataí e de cidades próximas. O cronograma contempla ainda obras audiovisuais vindas de outras regiões do Rio Grande do Sul, e as exibições são um convite à população para conhecer obras de artistas e atores gaúchos de forma exclusiva.

O shopping recebe a Feira Afro de Mulheres Negras Empreendedoras do Clube 6 de Maio. A iniciativa beneficente tem como propósito a valorização da economia criativa, fortalecendo a representatividade das mulheres e promovendo a cultura afro-brasileira para mais pessoas.

Marlise Damin, Pós-Graduada em Teatro e coordenadora geral e produtora executiva do festival, comenta que a cidade de Gravataí possui um enorme potencial cultural para esse tipo de evento. “Realizar o primeiro Festival de Cinema coloca o município no cenário do audiovisual de forma a mostrar que há potencial para o desenvolvimento dessa indústria na cidade. O festival, sem dúvida, atrai olhares para a cidade e faz com que o seu potencial para a cultura e a economia criativa sejam visibilizados”, afirma a profissional.

O festival segue nos dias 29 e 30 de agosto em outro endereço, no Sesc de Gravataí. A programação completa dos três dias pode ser encontrada no site do evento (festivaldecinemadegravatai.com.br).