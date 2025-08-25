Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 25 de Agosto de 2025 às 09:15

Empreendedores gaúchos podem se inscrever para imersão do Sebrae na NRF 2026

Lojista que quiser integrar a comitiva do Sebrae-RS e mais entidades do comércio gaúcho em mais uma missão na maior feira de inovação no varejo no mundo tem até esta segunda-feira (25) para se habilitar.
Mais informações sobre como se inscrever para a imersão internacional na NRF Retail's Big Show 2026, em Nova York, é só entrar em conhecimento.sebraers.com.br/lp/nrf-2026/. O roteiro da comitiva gaúcha pela feira e por lojas vai de 7 a 17 de janeiro. A coluna Minuto Varejo fará a cobertura
A imersão tem "visitas técnicas a empresas e operações que são referência mundial, oportunidades únicas de networking internacional e contato direto com soluções de ponta em inteligência artificial, automação, logística, omnicanalidade e design de experiências". 

