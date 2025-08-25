Empreendedores gaúchos podem se inscrever para imersão do Sebrae na NRF 2026

Lojista que quiser integrar a comitiva do Sebrae-RS e mais entidades do comércio gaúcho em mais uma missão na maior feira de inovação no varejo no mundo tem até esta segunda-feira (25) para se habilitar.

Mais informações sobre como se inscrever para a imersão internacional na NRF Retail's Big Show 2026, em Nova York, é só entrar em conhecimento.sebraers. com.br/lp/nrf-2026/ Minuto Varejo fará a cobertura. . O roteiro da comitiva gaúcha pela feira e por lojas vai de 7 a 17 de janeiro. A coluna