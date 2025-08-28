Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 28 de Agosto de 2025 às 18:50

Quem se arrisca a fazer festinha no cão feroz?

Tânia Meinerz/JC
Fernando Albrecht
Quem não é o maior tem que ser o mais brabo. Este exemplar de cão verticalmente prejudicado compensa sua condição exibindo uma carranca com brilho assassino no olhar. Se a realidade compensa sua reputação, é de conferir, mas quem se arrisca a tentar fazer festinha para ele? Na vistosa capa, a inscrição "Oh my dog", trocadilho com God.  
Cheiro de família

O Ministro dos Transportes, Renan Filho, foi escalado para combater o maior inimigo de Lula nas eleições de 2026. Se ele puxou ao pai não se sabe, mas convém lembrar que o garrafão que levou querosene não perde o cheiro.
 

Núcleo dos endividados

O Judiciário gaúcho passará a contar com um Núcleo de Justiça 4.0 de Gestão do Superendividamento, com competência estadual no âmbito do 1º Grau para processamento e julgamento de ações relacionadas à revisão e integração de contratos, bem como a repactuação das dívidas de consumidores superendividados. Teve a relatoria da Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Fabianne Breton Baisch.
 

Primeiras escaramuças

Em todo ano pré-eleitoral os candidatos a candidatos a presidente tratam de escolher estratégias para enfrentar os demais mas, no caso, é o atual presidente que vai concorrer à reeleição. Há meses ele dizia que se estivesse com saúde disputaria a reeleição. Coincidentemente, foi na época em que não estava bem nas pesquisas - e ainda não é nenhuma Brastemp. Com Bolsonaro até seria no mano a mano, mas ele é inelegível.
 

A dívida que só cresce

A dívida pública do Brasil será um flagelo para o futuro presidente, seja ele quem for. No primeiro ano do governo Lula somava R$ 5,96 trilhões. Em julho chegou a R$ 7,94 trilhões. E vai crescendo.
 

