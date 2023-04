Comercial Zaffari abrirá primeiro atacarejo Stok Center na fronteira com a Argentina

líder do setor supermercadista , recém está a número 2 do ranking estadual, Comercial Zaffari, prepara-se para ter a 25ª loja da sua bandeira no formato de operação, o Stok Center. A próxima unidade da Comercial, com sede em Passo Fundo. também será a primeira na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Enquanto a, recém está abrindo seu primeiro atacarejo , prepara-se para ter a 25ª loja da sua bandeira no formato de operação, o Stok Center. A próxima unidade da Comercial, com sede em Passo Fundo. também será a primeira na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina.

coluna Minuto Varejo. Uruguaiana foi a cidade escolhida pela rede que dobrou o número de atarejos da marca entre 2020 e 2022. Somente no ano passado, foram cinco novas lojas do Stok Center . A bandeira terá operação em Esteio, com obras prestes a começar. Outras cidades gaúchas também estão no portfólio de 2023, segundo apurou a

"Vai atrair alguns milhares de hermanos", empolga-se Ronnie Mello, prefeito da localidade conectada à vizinha Paso de Los Libres por uma ponte binacional. Mello lembra que a cidade terá dois atacarejos.

ex-BIG está sendo transfomado em Atacadão "E vai ter ainda o Atacadão", emenda Mello, citando que o hipermercado do, do francês Carrefour.

A construção do novo atacarejo da Comercial Zaffari, que começou em setembro passado, segundo o município, está acelerada. O prédio feito em pré-moldado está pronto, com acabamentos internos em andamento. Falta a pavimentação da parte externa, onde estarão 410 vagas de estacionamento.

Área interna da loja já está pronta, com equipamentos para instalar e depois finalizar entorno. Foto: Prefeitura de Uruguaiana/Divulgação

A área do empreendimento é de 11,6 mil metros quadrados. O investimento não chegou a ser informado ao município pelo grupo varejista. Pelo exemplo de outras unidades, o aporte gira em R$ 40 milhões. O terreno onde está montada a loja, na avenoda Assis Brasil, 1021, no bairro Jóquei Clube, foi comprado pela Comercial, segunfo a prefeitura.

O ponto fica num acesso para a BR-290. Já o futuro Atacadão é no lado oporto da cidade.

As contratações para 250 empregos diretos no Stok Center já começaram, com oferta no Sine local e pelo site da Comercial.

Sobre a inauguração, o prefeito aposta que em junho a filial seja aberta, mas não há aind auma data oficial informada pelo grupo ao município.

A implantação acabou atrasando devido à localização, à beira da rodovia, que dependia de liberação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Cestto abre em Gravataí e tem outro em construção em proto Alegre

Cestto Atacadista, do Zaffari sediado em Porto Alegre, começa a funcionar nesta quinta-feira (27) em Gravataí, na Região Metropolitana. Já o, começa a funcionar nesta quinta-feira (27) em Gravataí, na Região Metropolitana. Outro está previsto para estrear na Capital , possivelmente em 2024, em antigo ponto da bandeira Nacional (hoje Carrefour), na Zona Sul