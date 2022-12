Dono do supermercado Asun vai às compras na loja que foi Nacional

Que tal fazer um rancho com o dono do super? Foi o que a coluna fez. O CEO do Asun, Antonio Ortiz Romacho, topou apresentar a nova loja da rede, que surgiu da transformação do Nacional (ex-Big e ex-Carrefour) e Gravataí. Três das quatro lojas compradas do Carrefour Brasil. São as unidades em Gravataí (ex-Maxxi Atacado e ex-Nacional) e Santa Maria (ex-Maxxi Atacado).