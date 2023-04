Espaço que seria do Eataly no Pontal Shopping terá loja do Asun

empreendimento que abre as portas nesta quarta-feira (26) A área que teria uma unidade da grife de gastronomia italiana Eataly no Pontal Shopping será ocupada por uma marca bem conhecida dos porto-alegrenses. O Asun é a rede de supermercado que irá operar no

chegou a ter seu nome colocado troca de licenciada da marca no Brasil A rede italiana comum na Europa e Estados Unidosno primeiro shopping center da orla do Guaíba em agosto de 2022, mas os planos para desembarque da marca na Capital foram frustrados após a

Assim, o Asun irá assumir o espaço. Mesmo o nome sendo conhecido, o conceito do mercado será diferente daquele que os clientes estão acostumados. O projeto da unidade ainda é elaborado, mas deve seguir a pegada de empório, com produtos diferentes dos encontrados nas lojas tradicionais da rede, segundo adiantou o diretor corporativo da SVB Par, Angelo Boff, no evento antes da inauguração do shopping.

"É uma parceria que a gente fez com o Asun, no nosso conceito de market hall que a gente já tinha, a gente trouxe uma grande operadora de supermercado, uma das nossas maiores operadoras do Rio Grande do Sul para fazer um conceito novo para eles, que promete ser o supermercado mais premium da nossa cidade", afirma Boff.

A abertura do supermercado ainda não tem data definida, mas deve ocorrer ainda neste ano.