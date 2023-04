Atacarejo Desco terá mais duas lojas na Região Metropolitana

Imec, anunciou que vai abrir mais dois Desco Super&Atacado, sua bandeira de atacarejo, no segundo semestre deste ano. As maiores redes de supermercado só querem mesmo é saber do formato de atacarejo, que combina volume e preços mais atrativos (leia-se mais baixos) e autosserviço. O quarto maior grupo do setor no Rio Grande do Sul , o, anunciou que vai abrir mais dois, sua bandeira de atacarejo, no segundo semestre deste ano.

Os próximos destinos da bandeira serão Campo Bom e Sapiranga. Segundo a rede, os investimentos reforçam a presença na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). O grupo não informou o investimento nos dois novos emprendimentos que vão abrir 250 empregos diretos e 110 indiretos.

A loja de Sapiranga ficará na rua Sarmento Leite, 170, no Centro, ao lado do acesso secundário da cidade, no sentido de Novo Hamburgo. Serão 2,5 mil metros quadrados de área de vendas e 140 vagas de estacionamento. Serão abertos 120 postos de trabalho diretos e 50 indiretos.

Em Campo Bom, a unidade, na rua Fridolino Martin, 130, no bairro Imigrante (terreno da antiga Madeireira Canudense), terá 3 mil metros quadrados de área de venda e cerca de 140 vagas de estacionamento. Serão 130 vagas de emprego diretas e 60 indiretas.

Outros aportes do grupo serão feitos em modernização de unidades. O Desco de Encantado terá ampliação da área de vendas, alteração de layout interno e fachada. A bandeira diz que as medidas vão aumentar 40% da área atual de vendas dos pontos.

Em março, o Imec Supermercados, em Cachoeira do Sul , foi convertido para atacarejo. Desco e loja de bairro em Lajeado passarão por melhorias, diz a rede.

Nas novas operações e nas unidades a serem reformadas, o serviço terá alteração, seguindo o padrão dos atacarejos, que aposta em custos menores com funcionários envolvidos na produção de itens. Na padaria e no açougue, os clientes poderão pegar os produtos diretamente nas gôndolas. Mesmo assim, o consumidor poderá ter atendimento de um profissional, caso prefira, diz a rede.

"Devido ao menor custo operacional do formato, podemos oferecer preços menores em relação ao mercado tradicional, para atendimento de compras mais abastecedoras e com diferenciais como padaria, açougue e hortifruti", cita o diretor-presidente interino do Imec, Eneo Karkuchinski, em nota.



O grupo tem 16 supermercados da marca Imec e 12 atacarejos. As operações estão nos vales do Taquari, Rio Pardo, Jacuí, Caí, Sinos e Paranhana, além da Serra, Campos de Cima da Serra, regiões Carbonífera e Metropolitana e na Capital.