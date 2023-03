Rede de supermercados do interior converte loja de bairro em atacarejo

A região central do Rio Grande do Sul virou alvo do varejo supermercadista com braço de atacarejos. A Comercial Zaffari, de Passo Fundo, já havia aberto, em 2022, uma filial do Stok Center. Agora é a vez do grupo Imec brigar neste formato, após converter um supermercado convencional na sua bandeira de atacarejo em Cachoeira do Sul.

A cidade recebeu a 12ª unidade do Desco Super&atacado, do grupo com sede em Lajeado, nessa terça-feira (21), localizada na avenida Brasil, 1344, no Centro. A área de vendas foi ampliada para 1,4 mil metros quadrados e 50 vagas de estacionamento. São 6 mil itens no mix, com mercearia, higiene e limpeza, perecíveis e bazar.



A loja passou da bandeira Imec Supermercados, com perfil de bairro e vizinhança, para Desco. O investimento na conversão não foi divulgado.

Em nota, o Imec diz que os diferenciais são a padaria com autosserviço e açougue com oferta de itens embalados. Na padaria, "o cliente pode pegar os produtos e pesar em local exclusivo", diz o Imec.

"Nos dois setores, haverá a possibilidade de atendimentos por profissional", acrescenta a marca.

Ter mais equipes para atendimento é uma das diferenças de aplicação do modelo entre os os grupos. O conceito básico, para reduzir custos e ter preços mais atrativos, é ter menor disponibilidade de pessoas para atendimento.

Em nota, o diretor do Imec, Eneo Karkuchinski, informou que o grupo vai expandir "as operações do formato conhecido popularmente como atacarejo".



O Imec tem 67 anos de atuação, 16 supermercados e 12 atacarejos, com atuação nos vales do Caí, Jacuí, Paranhana, Rio Pardo, Sinos e Taquari, Serra, Campos de Cima da Serra, regiões Carbonífera, Metropolitana e em Porto Alegre, onde tem dois Desco (rua Ramiro Bacelos e na avenida Edgar Pires de Castro, na zona Sul.