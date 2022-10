Duas das maiores redes de supermercados do RS têm quase 400 vagas

Mais uma safra de vagas de emprego está aberta em duas redes de supermercados gaúchos. Dois grandes grupos - o terceiro e o quarto em tamanho no Rio Grande do Sul - estão contratando para quase 400 postos em diferentes cidades e funções. A rede Asun também tem 800 empregos para a temporada de verão em unidades do Litoral.

O Unidasul, com as bandeiras Rissul e Macromix (atacarejo), tem 180 vagas para áreas de operadores de loja (caixas, repositores, açougue, perecíveis, padaria) e para prevenção de perdas. São postos efetivos para atender à expansão e reposições, explica o grupo, terceiro maior do Estado, segundo o ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), com base em dados de 2021.

São oportunidades no Vale dos Sinos (São Leopoldo e Portão), Litoral Norte (Xangri-Lá e Torres) e Serra Gaúcha (Gramado e Canela). O grupo orienta que podem se candidatar pessoas com mais de 16 anos e não é necessário ter experiência anterior na área.

Já o Imec, quarto maior grupo varejista de alimentação, tem nesta sexta-feira (28) o "Dia D" nas 17 lojas do Imec Supermercados, 11 do Desco super&atacado (atacarejo do grupo) e no Centro de Distribuição e Italianinho Alimentos. As pessoas devem ir nas lojas das 13h às 17h.

As vagas ficam em Lajeado, Estrela, Encantado, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Candelária, Rio Pardo, Cachoeira do Sul, Montenegro, Dois Irmãos, Farroupilha, Vacaria, Bento Gonçalves, Taquara, Esteio, Alvorada, Porto Alegre, e Charqueadas.

Entre as ofertas, tem opções para pessoas com Ensino Fundamental e outras para Ensino Médio. A exigência é ter mais de 18 anos.

Vagas no Unidasul: como se habilitar

Entregar currículos nas lojas, no balcão de informações, ou enviar, por e-mail, na filial de interesse, com o campo “assunto” preenchido com as palavras: OPORTUNIDADES + NOME DA REGIÃO DE INTERESSE (VALE DOS SINOS, SERRA OU LITORAL). O e-mail deve ser enviado para os seguintes endereços:

São Leopoldo

Rissul bairro São José (F02), enviar para [email protected]

Rissul bairro Feitoria (F52), enviar para [email protected]

Macromix bairro Scharlau (F42), enviar para [email protected]

Portão

Gramado

Canela

Xangri-lá

Torres