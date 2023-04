Dois Zaffari estão entre 30 maiores supermercados no Brasil

A prévia do ranking nacional da Associação Brasileira de Supermercado (Abras) de 2023, com dados de 2022, teve um gostinho de atacarejo forte no ar. A lista liberada mostra os 30 maiores grupos, muitos deles com entrada forte no formato de atacado com autosserviço, com foco cada vez maior no consumidor final. Apenas dois gaúchos estão no listão, liderado pelo Carrefour, maior varejista brasileira e fortalecido pelas compras do ex-BIG.

Dentro do Estado, o efeito atacarejo encurta a distância entre os dois "Zaffaris". A Companhia Zaffari (líder local e na 11ª posição na Abras), de Porto Alegre, teve alta de 10% na receita de 2021 para 2022, e a Comercial Zaffari (segundo grupo no RS e na 26ª colocação nacional), de Passo Fundo, avançou 41,7%. De 2017 a 2022, o faturamento do Zaffari porto-alegrense subiu 33,6%, e a do passo-fundense, 461,5%.

Em seis anos, a Comercial abriu mais de 15 atacarejos Stok Center, e a Companhia, quatro supermercados. A distância encurtou, mas o Zaffari líder ainda tem o dobro da receita do vice-líder. A Comercial duplicou o número do Stok Center de 2020 a 2022, passando de 12 para 24.

O Zaffari, do esquilo, abriu três filiais de bairro. A partir de 2023, a guerra aumenta. A Companhia estreia em atacarejos, com o Cestto, que abre quinta-feira em Gravataí. A Comercial terá novos pontos. Mas os gaúchos terão no pé grupos como o Pereira, sétimo no ranking da Abras, que projeta 10 unidades do Fort Atacadista em poucos anos, seis apenas até 2024.