Maior rede de atacarejo gaúcha abre 23ª loja e está perto de bater recorde

A Comercial Zaffari, de Passo Fundo e segunda maior rede de supermercados do Rio Grande Sul - a primeira é a "quase" homônima Companhia Zaffari, de Porto Alegre -, abriu a 23ª loja da sua bandeira de atacarejo e está na reta final para acrescentar a quinta unidade nova em 2022 e 24ª do formato de supermercado. Este ano será recorde em aberturas da Comercial Zaffari.

Marau, no Planalto e pertinho de Passo Fundo , ganhará um Stok Center no dia 22. Depois de acrescentar a última loja do ano, a rede vai ter dobrado o tamanho da rede de atacarejo.

A loja que abriu nesta terça-feira (8) fica em Cachoeira do Sul, no Cento do Estado. A unidade tem 10.318,42 metros quadrados de área de vendas, 404 vagas de estacionamento e 32 caixas de atendimento. A operação está entre as maiores da marca.

A filial fica na rua Augusto Wilhelm, 1000, no bairro Noemia, e funciona de segunda a sábado, das 8h às 21h, e aos domingos, das 8h15min às 12h15min.

No primeiro semestre, duas lojas haviam sido abertas em Santa Cruz do Sul e Guaíba . Em 2021, haviam sido quatro novas filiais em em 2020, três. A rede destaca que o crescimento na operação busca "contribuir para a redução do custo de vida" dos clientes.

Em média, cada loja envolve R$ 40 milhões, entre construção e equipamentos para "vestir" a operação.

Com as cinco novas lojas em 2022, a coluna projeta investimento de quase R$ 500 milhões.

O grupo atua há 65 anos no mercado, com presença em localidades gaúcho e catarinense, onde tem um Stok Center em Lages.

Além dos atacarejos, a marca tem mais 10 lojas no formato de supermercado, um deles fica em Porto Alegre, no bairro Três Figueiras, na avenida Protásio Alves, 3.814, próximo ao viaduto onde as avenidas Carlos Gomes e Tarso Dutra se encontram.

Onde já tem e onde vai ter Stok Center?

São 23 lojas da bandeira de atacarejo Stok Center até 8 de novembro de 2022, sendo 22 no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina.

Futuras lojas e inauguração prevista: