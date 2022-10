Comercial Zaffari marca data para abrir 22ª loja do seu atacarejo

O ritmo de expansão é tão rápido que é fácil errar a conta. Então, vamos lá: a Comercial Zaffari, segundo grupo de supermercados no Rio Grande do Sul, atrás apenas da Companhia Zaffari, marcou a data para abrir a 22ª loja de seu atacarejo.

A nova filial do Stok Center, que já é disparado a maior bandeira deste tipo de supermercado com volume de atacado, estreia no dia 25 deste mês em Tramandaí. É a terceira unidade que inaugura este ano e tem mais duas para completar o pacote de expansão do ano

A disseminação das lojas da bandeira, que tem uma filial em Porto Alegre, na Zona Norte, alavancou a Comercial Zaffari para a segunda posição do ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) de 2022, com dados de 2021.

As outras duas, que devem abrir até novembro, ficam em Cachoeira do Sul e Marau. No Litoral Norte, a bandeira já está em Capão da Canoa. Somando com as lojas de modelo de supermercado, a Comercial chegará a 32 filiais em outubro. Em 2024, a marca já confirmou desembarque em Venâncio Aires.

A loja de Tramandaí fica na avenida Fernandes Bastos, em área de 10,9 mil metros quadrados, sendo quase 5 mil metros quadrados de área de vendas. São 494 vagas de estacionamento. Foram abertos 200 empregos diretos.

A abertura acirra a disputa pelo mercado na região. A razão? Na mesma avenida, abriu em setembro uma filial do atacarejo Macromix , do grupo Unidasul, terceiro maior grupo gaúcho do setor. No Estado, o mercado também tem outros movimentos. A rede Asun, quinta do ranking, comprou do Carrefour Brasil três unidades do atacarejo Maxxi Atacado e uma da bandeira Nacional. O Carrefour havia arrematado as unidades do ex-grupo BIG, que vendeu a operação ao grupo francês em 2021.

O novo integrante da família Stok Center vai atender as compras online, pelo site stokonline.com.br ou pelo aplicativo Stok Online, informou a rede por nota. Outro atrativo da operação é o Clube Stok Center, que dá descontos aos clientes.

Futuras lojas e inauguração prevista do Stok Center:

Tramandaí (RS), em 25 de outubro de 2022

Cachoeira do Sul (RS), último trimestre de 2022

Marau (RS), último trimestre de 2022