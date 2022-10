Três novos supermercados abrem esta semana em Porto Alegre e no Litoral Norte

O setor de supermercados vem acrescentando a cada mês mais unidades no mercado gaúcho. Esta semana bandeiras conhecidas no cenário estadual e em Porto Alegre abrem novas operações. São três lojas que entram em operação entre esta terça-feira (25) e quinta-feira (27). A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) registra 1,2 mil novas unidades no setor desde o ano passado.

A segunda maior bandeira gaúcha, a Comercial Zaffari, inaugurou nesta terça sua 23ª unidade do atacarejo Stok Center, desta vez em Tramandaí, no Litoral Norte. A bandeira ganhará em novembro mais duas filiais, situadas em Cachoeira do Sul, na Região Central, e Marau, no Planalto.

A nova loja também amplia a disputa local, que tem, desde setembro, uma megaloja de outro atacarejo, o Macromix, do grupo Unidasul. Na cidade litorânea, outra bandeira, o Asun, que comprou recentemente quatro unidades do Carrefour (três Maxxi Atacado, que vão virar Asun Leve Mais; e um Nacional, que vai virar Asun), voltou à cidade depois de 12 anos sem operação local , ao abrir uma loja em janeiro.

No Litoral, redes não só gaúchas estão abrindo lojas. A catarinense Althoff vai estrear em Capão da Canoa, no começo de 2023.A atração ocorre devido ao crescimento da população, num fluxo registrado a partir de 2020. O Censo que está em andamento deve confirmar a mudança.

A nova filial do Stok Center está em uma área total de quase 11 mil metros quadrados na avenida Fernando Bastos, 5305. É a mesma avenida onde, mais próximo ao Centro, fica o Macromix. A área de vendas é de quase 5 mil metros quadrados, segundo a Comercial Zaffari. São quase 500 vagas de estacionamento.

O grupo não informou o investimento. A prefeitura divulgou, quando foi anunciada a construção, que o aporte seria de R$ 50 milhões . Para marcar o começo da operação, o grupo doou 500 cestas básicas para o município repassar a família em vulnerabilidade social.

Na Capital, dois novos supermercados estreiam no mesmo dia, na quinta-feira, apenas com duas horas de diferença no horário de abertura. A rede Kan, da Restinga, abre às 8h, o Center Kan, um centro comercial que terá um supermercado, com mescla de loja de bairro e oferta de parte de produtos de atacado.

A Companhia Zaffari, número um do varejo supermercadista do Rio Grande do Sul, vai inaugurar às 10h a 39ª unidade de sua rede, desta vez na avenida Lucas de Oliveira, no bairro Mont'Serrat, onde no passado foi um Nacional.

Os novos supermercados em Porto Alegre reforçam a expansão do segmento. Dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo registravam que havia 174 operações em setembro. São 44 a mais que o mesmo mês de 2019, pré-pandemia, quando 130 unidades estavam funcionando. A ampliação do número de estabelecimentos chegou a 34% em três anos.