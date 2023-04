Primeiro atacarejo Cestto, do grupo Zaffari, tem dia e hora para abrir em Gravataí

O primeiro atacarejo do grupo Zaffari já tem dia e hora para abrir para consumidores de Gravataí e Cachoeirinha, que ficam na chamada influência primária de alcance do empreendimento. A loja na avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, a principal via que conecta a região ao Centro, abre dia 27 de abril, a parir das 10h, informou o Zaffari nesta quinta-feira (20).

Minuto Varejo noticiou em março que o Um dia antes, a loja será apresentada para a imprensa. A colunanoticiou em março que o Cestto inauguraria em fim de abril . Depois de Gravataí, a segunda unidade será aberta em Porto Alegre e já está em obras, na Zona Sul.

Zaffari, maior rede gaúcha do setor pelos dados da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) de 2021, e, pelo ranking da Abras de 2023, fica em 11º lugar no País.

O nome Cestto, com dois "ll" busca gerar proximidade com os dois "ff" do grupo, segundo explicou a própria Companhia Zaffari ao lançar o novo negócio em junho de 2022

A expectativa é grande sobre o modelo de loja, pois o mercado conhece o padrão das 39 unidades de supermercados e hipermercados da bandeira Zaffari - a última a abrir foi a filial no bairro Mont'Serrat , em Porto Alegre -, uma referência para consumidores não só no Estado. O Zaffari também tem shopping centers com lojas de autosserviço em São Paulo, capital.

O atacarejo envolve aporte de R$ 90 milhões, segundo o grupo varejista, e substituiu o hipermercado que seria erguido na área às margens da avenida.

O projeto previa um mall (centro comercial de porte menor), com lojas externas no entorno, em um configuração horizontal.

Empreendimento em obras já apresentava as cores da operação, em vermelho e preto. Foto: Patrícia Comunello/JC

Comercial Zaffari, usa as mesmas cores em sua bandeira Stok Center. Recentemente, A maior rede, a, usa as mesmas cores em sua bandeira Stok Center. Recentemente, o Stok Center reinaugurou uma unidade ampliada na sede em Passo Fundo. A rede tem 24 lojas.

No anúncio, a abertura chegou a ser prevista para o fim de 2022, e depois foi adiada para "o primeiro semestre" deste ano. Em conversa com a coluna, o diretor do Zaffari, Claudio Luiz Zaffari, comentou que esperava que a unidade pudesse ser aberta no começo do ano, antes mesmo da programação da área de execução do projeto.

Na área onde fica o Cestto, será implantado um parque público, que é contrapartida à cidade pelo impacto do empreendimento.

O próprio Atacadão tem filial na RS-118, não muito distante do Cestto. O grupo francês e mais varejista do Brasil hoje comprou o ex-grupo BIG em 2021.