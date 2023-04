Grupo Pereira abrirá 10 atacarejos no RS e vai brigar no atacado

A carne é "fresca" nas lojas do atacarejo catarinense Fort Atacadista, em vez de "resfriada", segundo o "varejês" gaúcho. Mas com os planos de expansão rápida do Fort no Rio Grande do Sul, o novo termo vai acabar pegando. O grupo Pereira, dono da bandeira e um dos dez maiores supermercadistas brasileiros, quer ter 10 lojas até 2027, revelou um dos jovens integrantes da família proprietária à coluna Minuto Varejo.

"Serão seis até 2024 e até o ano que vem já teremos mapeado as demais", avisa o diretor comercial, Lucas Pereira. A primeira abre em 3 de maio em Canoas , quase ao lado do ParkShopping Canoas.

"A gente sonha com esta loja no Rio Grande do Sul há bastante tempo", conta o executivo, com 33 anos.

Para acertar a mão, e até o varejês, se for o caso, a dona do Fort buscou profissionais locais para comandar equipes. "Queremos que o cliente sinta que somos daí, que nascemos em Canoas", justifica.

Além do atacarejo, outro braço do grupo promete imprimir uma concorrência agressiva no mercado local a partir do segundo semestre. É o Bate Fort, a frente de atacado do Pereira que usa os centros de distribuição para atender exclusivamente empresas e basicamente minimercados, adianta o diretor.

Também no segundo semestre, abrem as lojas de Caxias do Sul e Viamão, no antigo Maxxi Atacado, comprado pelo Carrefour do ex-BIG, que havia sido vendido ao Asun.

Segundo Pereira, a unidade de Viamão não estava no plano , mas como a venda ao Asun teve revés - o dono do prédio não liberou o ativo e a rede desfez este item da aquisição de mais três lojas do grupo francês -, o grupo catarinense foi procurado e fechou a compra. Só falta o aval do Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade).

O grupo espera faturar R$ 13 bilhões em 2023, depois de chegar a R$ 11,2 bilhões no ano passado, com metade da receita obtida em Santa Catarina e a outra entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O atacarejo responde por 70% do fluxo financeiro, depois 20% varejo e 10% atacado.

Na conversa com a coluna, Pereira explicou o modelo do negócio, disse que o consumidor final responde por 80% da venda e garantiu que rico também compra em atacarejo: "Todo mundo gosta de comprar bem e com preço baixo". Mas deu o recado: "Preço é apenas o ingresso de entrada".

Minuto Varejo - Qual é o modelo de atacarejo do grupo?

Lucas Pereira - A gente sonha com esta loja no Rio Grande do Sul há bastante tempo. A unidade abre em 3 de maio. É uma operação que leva a compra Fort Atacadista ao Estado pela primeira vez. A "compra Fort" une dois pilares do nosso negócio: o preço baixo, que é competitividade, e qualidade muito elevada e muito superior ao que a gente vê em outros players de atacarejos. Vamos abrir uma operação mais completa, com padaria, açougue, frutas e legumes em boa qualidade, produtos importados, com sortimento de 10 mil itens, e restaurante, uma combinação que, com certeza, vai dar certo no Rio Grande do Sul.

MV - No que vocês são diferentes em relação à concorrência e quanto o modelo do Fort não carrega um custo maior?

Pereira - Este modelo vem se transformando, mas estamos trabalhando há bastante tempo com ele, desde a década de 1990. Aprendemos a operar um formato que incorpora serviços, mas não despesas. No açougue, oferecemos carne fresca (resfriada) - mais de 40 tipos de cortes entre os mais consumidos -, mas é autosserviço. Na padaria, tem pão fresquinho, com qualidade ótima e super competitivo no preço, mas é também autosserviço. Conseguimos fazer tudo isso sem trazer a despesa operacional que prejudicaria o pilar mais importante do negócio, que é o preço baixo.

MV - Vai ter cacetinho quentinho e a que preço?

Pereira - Vai ter sim e num preço bem bacana. Ainda não posso divulgar.

MV - Como vocês conseguem fazer a logística para entregar estes dois itens "frescos"?

Pereira - Um dos pilares do nosso negócio é a regionalidade. Em cada lugar que vamos buscamos compreender os fornecedores locais e os hábitos de consumo locais. O frigorífico que vai nos atender é bem conhecido no Estado. O modelo de açougue não tem tantos profissionais no balcão e interação com cliente que gera fila. Estudamos os 40 cortes que mais saem e já preparamos na retaguarda e colocamos em bandeja para cada cliente se servir. Com menos gente e maquinário, fazemos de forma mais eficiente. Dos 405 fornecedores, 105 são regionais, da erva-mate a marcas dos frigoríficos Borrússia (salsichão) e Silva (carnes). Contratamos equipes operacionais e comerciais do Rio Grande do Sul, com pessoas que atuam no mercado há bastante tempo e passaram por dois a três players importantes. Queremos que o cliente sinta que somos daí, que nascemos em Canoas.

MV - Mas o sotaque vai continuar catarina ...

Pereira - Este não tem jeito, só se fizer um intercâmbio e ficar uns dois anos no Estado.

MV - Vai ter carne com preço mais em conta e como fazer isso - no RS, é um dos itens que mais pesa na cesta básica?

Pereira - A gente vem há dois anos pesquisando semanalmente os maiores players e achamos que vamos levar preços competitivos em todos os segmentos. Temos o cartão de crédito próprio Vuon, com quase um milhão de unidades emitidas, e a fortaleza dele é associar, na compra, preços ainda menores, com mais descontos.

MV - Qual é o perfil dos consumidores, considerando renda e tipo, que compra no Fort?

Pereira - O nosso estilo de atacarejo atende basicamente três públicos - consumidor final, dono de mercados e transformador (pizzaria, lancheria, restaurante etc). Estamos preparados para atender os três. Mas o nosso modelo atende muito mais o consumidor final, que chega a ser 80% do fluxo nas lojas, que têm pé direito alto, são bem iluminadas e abastecidas para receber bem os clientes. Estudamos bem para saber os itens de cada filial, a primarização e categorias.

MV - Rico compra em atacarejo?

Pereira - Compra. Todo mundo gosta de comprar bem. Preço baixo é preço baixo. Nas regiões em que atendemos públicos A e B, foi onde aprendemos a trabalhar melhor com o sortimento, que foi facilitado por termos o supermercado Comper, líder no Mato Gross e Mato Grosso do Sul. Incorporamos destilados, vinhos, azeites. São quase 400 contêineres por ano de importados que trazemos. Mesmo atuando com público A e B, buscamos trazer importados com custo-benefício interessante, ou seja, com qualidade melhor do que o líder da categoria e que consigamos vender por um preço menor que a marca mais conhecida.

MV - Como o dólar afeta vocês?

Pereira - O dólar oscila. Uma hora está a R$ 5,00, depois perto de R$ 6,00. Trazemos as mesmas marcas, viajamos muito para as regiões de origem no exterior e temos um relacionamento de longo prazo com os produtores. São sempre os mesmos parceiros, o que ajuda a nos proteger das oscilações do câmbio. Um exemplo de importado é o azeite Las Doscientas, do Chile, com 0,2% de acidez, enquanto a maioria tem 0,5%, e que vendemos 30% mais barato que as marcas líderes.

MV - O que terá de expansão no Estado depois de Canoas?

Pereira - Queremos entrar rapidamente no mercado. Canoas agora e, no segundo semestre, em Caxias do Sul e Viamão, após termos a aprovação do Cade sobre o ponto que era do Carrefour (ex-Maxxi Atacado). Em 2024, virão Porto Alegre, Novo Hamburgo e Gravataí. Na Capital, devemos começar a construir no segundo semestre deste ano, quanto antes melhor (risos). Esta etapa de expansão começa agora e vai durar mais tempo. Estamos mapeando mais cidades com potencial no Estado. Nos últimos cinco anos, dobramos de tamanho e nos consolidamos onde já estávamos. Em Santa Catarina, chegamos a todas as regiões e somos líderes no MS e MT. Em 2022, entramos com o Fort em São Paulo. Nos próximos cinco anos (2023 a 2027), vamos dobrar de novo de tamanho, consolidando ainda mais nas regiões e abrindo nos novos estados. No Rio Grande do Sul, queremos ter 10 lojas rapidamente. Serão seis até 2024 e até o ano que vem já teremos mapeado as demais. As seis lojas e o centro de distribuição (CD) de São Leopoldo vão somar 2,5 mil empregos diretos.

MV - Vai ter Fort além da Região Metropolitana e Serra?

Pereira - Montamos o CD onde era a fábrica da Hyundai (elevadores) para, neste primeiro momento, abastecer o entorno da Grande Porto Alegre e Serra. Estamos olhando outras regiões também. Ainda não posso divulgar, se não os terrenos ficam mais caros. (risos) O CD tem 7 mil metros quadrados e poderá aumentar de tamanho dar conta de mais lojas.

MV - O CD já começa abastecendo Canoas?

Pereira - Sim e também abriga o atacado distribuidor Bate Fort, que vai estrear no segundo semestre e atende exclusivamente empresas (BtoB), com venda para minimercados. Além da multirregionalidade, outro pilar do grupo é a multicanalidade. Quando entramos em um estado, levamos todas as soluções. O Pereira começou há 40 anos com atacado. Em São Paulo, ganhamos seis vezes nos últimos sete anos como melhor atacado distribuidor.

MV - Como vocês conseguem este reconhecimento na maior economia do País?

Pereira - Por alguns fatores, o nível de serviço para pequenos varejos. São três CDs distribuindo. Atendemos a zona primária em até 48 horas e as demais em até 72 horas. Outro fator é o preço supercompetitivo, por estar em um grupo com alta escala. O terceiro motivo é a equipe de vendas com 540 vendedores somente em São Paulo. No total do grupo, são 800 representantes comerciais.

MV - Qual será o investimentos total no Estado com as 10 lojas?

Pereira - Nas primeiras seis, são R$ 300 milhões. Para as demais, vai depender do valor dos terrenos e tamanho das lojas. Mas deve ser neste nível também. Temos unidades de 2 mil a 7 mil metros quadrados de área de venda. O mais importante é a localização. A maior parte dos aportes são com capital próprio, temos um baixo endividamento, mas claro que, dependendo da oportunidade, podemos buscar fontes de terceiros.

MV - Porto Alegre vai ter mais atacarejos ou a limitação do Plano Diretor pode ser um empecilhos?

Pereira - Pode ter sim. Tem muita oportunidade ainda na Capital. A limitação é uma barreira, pois poderíamos expandir mais rapidamente para o centro. Mas as bordas têm muita oportunidade e não limita o nosso crescimento. Na Grande Florianópolis, com mais de 1 milhão de habitantes, temos 10 lojas.

MV - A compra do ex-Maxxi Atacado em Viamão estava nos planos da rede?

Pereira - Não estava nos nossos planos. Tínhamos a notícia que a loja tinha sido negociada. Depois houve o movimento de volta ao portfólio de venda. Fomos procurados e conseguimos acertar o negócio. Foi uma dessas oportunidades que podem surgir e, por ser um bom ponto, não podíamos deixar passar.

MV - O Carrefour buscou vocês ou foi o dono do imóvel?

Pereira - A ordem exata não me recordo, mas para um negócio como esse sair temos de negociar com as duas pontas: o vendedor e o dono do imóvel, com quem é feito o contrato de locação. Mesmo que alguém detenha o fundo do comércio (ponto de venda), é importante o relacionamento com os donos do prédio, que foram super receptivos e educados.

MV - O dono do imóvel não falou com o Asun, segundo a informação da coluna. A rede nunca teria tido retorno do proprietário do imóvel. Entrar no negócio depois que o grupo gaúcho não completou a negociação pode gerar algum mal-estar no mercado local?

Pereira - Acho que não, pois só entramos depois que o negócio inicial, por algum motivo, não deu certo. Realmente, foi uma oportunidade posterior. Não tem este risco.

MV - Como foi a negociação e quando abre a loja?

Pereira - Houve negociação do fundo de comércio (Carrefour) e com o dono do prédio, isso é menos complexo do que comprar um terreno e fazer a loja. Vai ter ter um custo da reforma para ficar o máximo possível com a cara do Fort. O valor do negócio ainda não está fechado. Só depois que houver o aval do Cade poderemos ver detalhes do projeto. A implantação deve ocorrer entre 90 a 120 dias, após a liberação do órgão. Saindo em junho, por exemplo, até outubro a unidade abre.

MV - O grupo não vai entrar no Paraná?

Pereira - Nos próximos cinco anos, não. Vamos priorizar São Paulo e Rio Grande do Sul, com o modelo de atacarejo.

MV - Vocês têm farmácias e postos de combustíveis. Vai ter alguma dessas operações nas lojas gaúchas?

Pereira - Neste primeiro momento, não terá farmácia no Estado, apenas restaurante e a logística da Perlog. Já temos dois postos de combustíveis que entram em lojas maiores em outros estados, garantindo todo o ecossistema. O modelo segue o de redes norte-americanas como o Costco. Podemos ter postos em algumas lojas gaúchas.

MV - Como é a operação do cartão Vuon e quanto os juros elevadosafetam o uso?

Pereira - É um cartão de crédito próprio, associado a descontos, com quase 1 milhão de unidades. As taxas afetam pouco a operação, pois o funding é nosso. A inadimplência é menor que a das instituições de mercado. Hoje o detentor do cartão paga uma taxa fixa e apenas no mês que usar de R$ 6,99. Só com os descontos da compra, ele paga a taxa.

MV - Quanto o grupo deve faturar em 2023?

Pereira - A projeção é chegar a R$ 16 bilhões, com alta de 16% em relação a 2022, quando tivemos receita de R$ 11,2 bilhões. Temos crescido dois dígitos nos três braços principais (atacado, atacarejo e supermercado). Com a expansão prevista, a meta é superar R$ 20 bilhões. Com isso, queremos nos manter entre os 10 maiores do Brasil. Metade da receita de 2022 foi obtida em Santa Catarina e a outra entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O braço de atacarejo responde por 70% do fluxo financeiro, depois vêm 20% do supermercado e 10% do atacado.

MV - Quanto o avanço do Carrefour, maior varejista brasileira e que comprou o ex-BIG, afeta o setor?

Pereira - Concorremos com o grupo desde sempre, principalmente no Centro Oeste e em São Paulo. Crescemos aprendendo a competir com ele e outros grupos. Isso não nos assusta. Fazemos a diferença no preço, mas é o ingresso de entrada. Acreditamos que vamos levar vantagem na compra Fort, com qualidade e preço.

QUEM É O GRUPO PEREIRA, DE SANTA CATARINA:

Empregados: 17.062

Lojas:

Fort Atacadista:52

Supermercado Comper: 30

Sempre Fort: 15

Centro de distribuição Bate Fort: seis

Cartão de crédito Vuon: 850 mil emitidos