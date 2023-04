Atacarejo de SC deve ocupar loja que Carrefour havia vendido ao Asun

Asun. A concorrência de atacarejos de Santa Catarina dentro do mercado gaúcho vai aquecer ainda mais. Tudo porque um dos maiores grupos supermercadistas do País, com sede no estado vizinho, deve ficar com a loja do Carrefour Brasil que acabou sendo devolvida pelo

coluna Minuto Varejo teve acesso ao processo no Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade) com pedido da transferência do ponto comercial que, caso seja validado pelo órgão de controle, vai ser da bandeira Fort Atacadista. O Asun recuou na operação porque o dono do imóvel não quis liberar o prédio, como revelou a coluna nesse domingo (9).

O grupo Pereira confirmou a informação de que vai entrar na cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), mas não tem prazo de quando vai se instalar. A primeira loja gaúcha da bandeira catarinense vai estrear em 3 de maio, em Canoas

Segundo o Cade, "o edital do ato de concentração foi publicado hoje (segunda-feira) no Diário Oficial da União, e a operação está em análise na Superintendência-Geral". Detalhes sobre valor da transação não estão disponíveis no edital, devido à alegação de sigilo pelas partes negociadoras.

Moradores da região de Viamão vem questionando a coluna Minuto Varejo sobre o destino do atacarejo que funcionava às margens da RS-040 e que pertencia ao ex-BIG, cujas bandeiras foram compradas pelo Carrefour Brasil.

No fim de fevereiro, o grupo gaúcho comunicou a decisão de não receber o ponto à gigante supermercadista. O prazo de 180 dias para tomar a medida estava vencendo dentro do contrato da compra, segundo o diretor financeiro, Valdecir Pressi.

O impasse foi gerado pelo dono do imóvel, a Allem Participações, que não liberou o prédio para a operação da rede gaúcha. Na região, estão outros estabelecimentos, como Atacadão e BIG. Na área, estão ainda a Havan e Cassol Centerlar . O prédio do Maxxi Atacado tem mais de 15 anos e foi erquido pela Allem para a operação que era, na época, do Walmart.

A coluna Minuto Varejo enviou mensagem por WhatsApp ao sócio-diretor da Allem, José Allem, mas não obteve retorno sobre o destino do empreendimento.

O grupo francês emitiu nota sobre o futuro do ponto. O Carrefour informou que já negociou a loja com outro comprador e que aguarda a aprovação do Cade, pois o contrato de locação do ativo faz parte do Ato de Concentração.

Ao informar que já tinha outro interessado no ponto, o Carrefour não chegou a dizer qual seria a empresa.

“O contrato de aluguel é transferido juntamente com a entrega da loja ao comprador”, esclareceu, na nota.

Asun comprou quatro pontos do Carrefour

O negócio entre Asun, quinta maior rede do Estado , e Carrefour, o maior nos anos recentes do setor no Rio Grande do Sul, envolveu quatro unidades do ex-BIG que o grupo francês teve de se desfazer por ordem do Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade) para evitar concentração de mercado

“Apostamos quatro fichas e a número 1 não conseguimos”, lamenta Pressi. A loja de Viamão responderia por até 45% do faturamento esperado com a compra.

“Dependia do Carrefour entregar resolvido”, alega o diretor.

O Asun poderia ter mantido a compra, mas assumiria o risco de buscar um acerto com a Allem, que até fevereiro não deu chance para a rede gaúcha se instalar no imóvel.

A coluna vinha acompanhando a situação. Havia uma grande incompreensão sobre a atitude do proprietário. Nos demais imóveis que hoje estão operando com bandeiras do Asun, as negociações foram tranquilas e com rapidez para a virada de chave das unidades.

Cronologia do negócio entre Carrefour e Asun Supermercados:

2022

Agosto: Asun compra de 3 lojas Maxxi Atacado e um Nacional do Carrefour, com aval do Cade.

Asun compra de 3 lojas Maxxi Atacado e um Nacional do Carrefour, com aval do Cade. Dezembro: três lojas são abertas - Leve Mais e Asun, em Gravataí -, e Leve Mais, em Santa Maria.

2023