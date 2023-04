Cade aprova venda de ex-Maxxi Atacado de Viamão para grupo Pereira, dono do Fort

Negócio fechado. O Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade) aprovou sem restrições a compra da loja que foi Maxxi Atacado, hoje Carrefour, em Viamão, na Região Metropoiltana, pelo maior grupo supermercadista de Santa Catarina, o grupo Pereira, dono da bandeira de atacarejo Fort Atacadista.

Minuto Varejo noticiou, em 10 de abril, a negociação que dependia do exame do Cade sobre impacto em concorrência. O despacho com a decisão saiu nessa segunda-feira (17) no Diário Oficial da União (DOU).

Como o Pereira não tem unidade na região e abre a primeira loja em Canoas, em 3 de maio , foi descartada "sobreposição horizontal ou integração vertical" na aquisição, diz o órgão de regulação.

O ex-Maxxi chegou a ser vendido à rede gaúcha Asun, em agosto de 2022, junto com mais três pontos. Como o dono do imóvel não liberou o prédio para o Asun, o acordo sobre a unidade foi desfeito . A reviravolta foi em fevereiro.

Moradores da região de Viamão vem questionando a coluna Minuto Varejo sobre o destino do atacarejo que funcionava às margens da RS-040 e que pertencia ao ex-BIG, cujas bandeiras foram compradas pelo Carrefour Brasil.

O impasse foi gerado pelo dono do imóvel, a Allem Participações, que não liberou o prédio para a operação da rede gaúcha. Na região, estão outros estabelecimentos, como Atacadão e BIG. Na área, estão ainda a Havan e Cassol Centerlar . O prédio do Maxxi Atacado tem mais de 15 anos e foi erquido pela Allem para a operação que era, na época, do Walmart.

Asun comprou quatro pontos do Carrefour

O negócio entre Asun, quinta maior rede do Estado , e Carrefour, o maior nos anos recentes do setor no Rio Grande do Sul, envolveu quatro unidades do ex-BIG que o grupo francês teve de se desfazer por ordem do Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade) para evitar concentração de mercado

“Apostamos quatro fichas e a número 1 não conseguimos”, lamenta Pressi. A loja de Viamão responderia por até 45% do faturamento esperado com a compra.

“Dependia do Carrefour entregar resolvido”, alega o diretor.

O Asun poderia ter mantido a compra, mas assumiria o risco de buscar um acerto com a Allem, que até fevereiro não deu chance para a rede gaúcha se instalar no imóvel.

A coluna vinha acompanhando a situação. Havia uma grande incompreensão sobre a atitude do proprietário. Nos demais imóveis que hoje estão operando com bandeiras do Asun, as negociações foram tranquilas e com rapidez para a virada de chave das unidades.

Cronologia do negócio entre Carrefour e Asun Supermercados:

2022

Agosto: Asun compra de 3 lojas Maxxi Atacado e um Nacional do Carrefour, com aval do Cade.

Asun compra de 3 lojas Maxxi Atacado e um Nacional do Carrefour, com aval do Cade. Dezembro: três lojas são abertas - Leve Mais e Asun, em Gravataí -, e Leve Mais, em Santa Maria.

2023