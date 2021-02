Hospital Moinhos de Vento oferece ultrassonografia em domicílio

O Hospital Moinhos de Vento passa a oferecer o serviço de exames de ecografia em domicílio para moradores de Porto Alegre e Região Metropolitana. A medida foi tomada em virtual do atual quadro da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul, que tinha, nesta quarta-feira (24), 400 pacientes com Covid-19 internados em UTIs em Porto Alegre

De acordo com o coordenador Médico de Saúde Digital do Hospital Moinhos de Vento, Felipe Cezar Cabral, o exame realizado na casa do paciente traz mais conforto e segurança. “No contexto da pandemia, quando as pessoas devem evitar ao máximo circular, é muito importante que elas continuem recebendo os cuidados adequados de saúde como, por exemplo, uma ultrassonografia. Mas a ideia é que esse serviço seja perene, e não apenas durante a necessidade de isolamento social. Pacientes com mobilidade reduzida também se beneficiam muito com o atendimento domiciliar”, destaca o médico.

O equipamento é utilizado para visualizar, em tempo real, qualquer órgão ou tecido do corpo e é um dos exames mais solicitados por médicos para o diagnóstico de doenças. A ultrassonografia segue rigorosos cuidados para preservar técnicos, radiologistas e pacientes.

O serviço é oferecido em parceria com a Siemens. O agendamento pode ser feito pelo telefone 3537-8000.