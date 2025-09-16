Porto Alegre,

Publicada em 16 de Setembro de 2025 às 09:05

Ulbra recupera ambulância histórica para práticas do curso de Medicina

Ambulância modelo 1991 simula atendimento do SAMU na Ulbra Canoas

Ulbra/Divulgação/JC
Nesta segunda-feira (15), a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) destinou oficialmente uma ambulância para aulas práticas do curso de Medicina, no campus Canoas. O veículo, que já fazia parte do patrimônio da instituição, foi totalmente reformado e adaptado para simular atendimentos do SAMU.
O curso de Medicina da Ulbra já conta com um centro de simulação integrado, que reproduz o circuito completo de atendimento hospitalar. Com a chegada da ambulância, esse espaço permite que os estudantes vivenciem todo o processo de atendimento: desde o socorro do paciente com o veículo, a simulação da regulação médica, até o cuidado prestado na emergência hospitalar.
Ambulância de cinema
O veículo, modelo 1991 Ford F150 XL S, foi importado dos Estados Unidos e é um exemplar raro no Brasil. Na cor branca e com capacidade para cinco pessoas, a ambulância possui suspensão ajustável conforme o terreno e um baú projetado como UTI móvel, características que até hoje não são comuns nas ambulâncias brasileiras. É um modelo frequentemente visto em produções cinematográficas, o que a torna ainda mais singular.
Adquirida em 1996 para o plano Ulbra Saúde, a ambulância já foi utilizada em atendimentos domiciliares, no Hospital Álvaro Alvim (Porto Alegre) para transporte de pacientes e no hospital que a instituição mantinha em Tramandaí. Também teve papel importante em treinamentos práticos das disciplinas de Trauma e Emergência.
A restauração do veículo foi conduzida por Renan Carvalho da Cruz, profissional responsável pela reforma, que durou 40 dias. "Pegamos essa ambulância que estava há praticamente 15 anos parada e restauramos quase todas as peças, praticamente 100% de restauração. As peças estavam boas, porém velhas, mas é um veículo com material americano, diferenciado, e isso facilitou a restauração", explica.
Inovação na formação médica
Para o professor Rogério Fett Schneider, docente do curso de Medicina da Ulbra e coordenador do Centro de Simulação, a chegada do veículo representa um avanço significativo na qualificação acadêmica. "Hoje, com o advento do SAMU, temos muitas ocorrências, tanto emergências clínicas quanto traumáticas, e o atendimento pré-hospitalar é fundamental. Muitos alunos estão atuando em serviços de regulação do SAMU, e o cenário prático vai contemplar também esse contexto, a regulação, o atendimento na rua, o resgate, com todas as formas de urgência e emergência", conta.
Ele acrescenta que a ambulância fortalece ainda mais a experiência acadêmica dos estudantes. "O veículo vai trazer uma veracidade muito interessante para a capacitação dos alunos. Hoje somos a única universidade com esse cenário de simulação de atendimento pré-hospitalar na íntegra, inclusive com a regulação médica, seguindo protocolos do Ministério da Saúde", destaca.
Segundo Marcelo Guerra, coordenador do curso de Medicina da Ulbra, a integração da ambulância à simulação reforça a segurança do paciente e a formação prática dos estudantes. "Estamos cada vez mais integrando a simulação, que é toda a atividade que o aluno faz antes de chegar ao paciente verdadeiro. Então, a simulação tem muito a ver com a segurança dos nossos pacientes. O aluno primeiro treina em ambiente simulado, controlado, e se capacita para quando realmente tiver um caso, saber atuar nessa circunstância", explica.
 

